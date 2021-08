Sjors Ultee bedankt Ajax uitvoerig voor hulp aan Ben Rienstra

Zondag, 22 augustus 2021 om 10:35 • Yanick Vos • Laatste update: 10:54

Ben Rienstra maakte afgelopen vrijdag zijn rentree bij Fortuna Sittard nadat er in de voorbereiding op dit seizoen een hartafwijking bij hem werd geconstateerd. Bij een uitgebreide controle begin vorige maand werd een onregelmatigheid in zijn hartslag geconstateerd. Na de ontdekking van de hartafwijking van Rienstra klopte trainer Sjors Ultee aan bij Erik ten Hag.

Er was geen directe aanleiding voor een onderzoek naar het hart van Rienstra. De problemen kwamen aan het licht bij een preventieve test. “Na wat er is gebeurd op het EK (met Christian Eriksen, red.) hebben we uitgebreid laten onderzoeken of iedereen er goed op stond”, vertelde Ultee zondagochtend bij Goedemorgen Eredivisie. “Er bleek een kleine afwijking.” De problemen met het hart van Rienstra waren reden voor nader onderzoek. “Uiteindelijk hebben we afgelopen woensdag groen licht gekregen en heeft hij vrijdagavond in de oefenwedstrijd tegen Genk een halfuur meegedaan. Dat is fantastisch nieuws.”

Toen de hartproblemen bij Rienstra aan het licht kwamen, waagde Ultee een telefoontje naar Amsterdam. “We hebben het geluk dat ik Erik ten Hag goed ken”, aldus de trainer van Fortuna Sittard in het programma van ESPN. “Dus ik heb Erik gelijk gebeld met de vraag of we hun expertise mogen gebruiken in het geval met Daley Blind.” Ultee vroeg aan Ten Hag of hij met Rienstra naar de arts mocht die Blind heeft begeleid met zijn hartproblemen. “Dat heeft Ajax fantastisch gedaan. De dokter belde ons de dag daarna gelijk op en binnen twee dagen hadden we een afspraak. Bij zo iets groots valt concurrentie weg en is de gezondheid het belangrijkste."

“We zijn Ajax en die dokter heel dankbaar dat wij hun mochten gebruiken”, benadrukt Ultee. “Het is via de sportarts van Ajax gegaan, Niels Wijne. Ik ben toen ook uitgestapt, want ik ben ook maar trainer. Maar ik was heel blij dat zowel Erik als de arts van Ajax ons zo snel wilde helpen. Gelukkig kon Ben terecht bij de top van de top op dit gebied.” Rienstra is nog niet volledig inzetbaar, maar is wel op de weg terug. “Hij heeft niet helemaal kunnen doortrainen, want met hartproblemen ga je niet elke dag en uur het bos in. Uiteraard blijft hij wel onder controle. De arts wil hem terugzien, maar hij is volledig vrijgegeven.”