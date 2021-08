Interview op Zwitserse televisie neemt wending: ‘Hij is nu aan het huilen’

Zondag, 22 augustus 2021 om 10:31

Het interview met Nicolas Lüchinger na afloop van het duel tussen FC Sankt Gallen en FC Sion (1-1) nam zaterdagavond een bijzondere wending. Terwijl Lüchinger de SRF te woord stond, verscheen Serey Die in beeld. De Ivoriaanse middenvelder wees Lüchinger op wat verhitte wijze op het feit dat FC Sion-doelman Timothy Fayulu tijdens de wedstrijd racistisch bejegend was door de fans van FC Sankt Gallen.

Lüchinger had de thuisploeg na 63 minuten spelen op voorsprong gezet, waarna FC Sankt Gallen afstevende op een overwinning. In de derde minuut van de blessuretijd maakte Guillaume Hoarau de gelijkmaker en daarna ontstond een opstootje tussen Lüchinger en Fayulu, waar ook beide trainers zich mee bemoeiden. Aanleiding was een cynisch applaus van de Zwitsers-Congolese doelman van FC Sion richting de aanhang van FC Sankt Gallen en Lüchinger werd daar na afloop voor de camera van de SRF naar gevraagd.

“Onze fans provoceerden de doelman van Sion. Hij had klasse moeten tonen, ook al was het niet helemaal eerlijk. Dat heb ik hem gezegd. Daarna kwam de rest er ineens bij. Maar dit soort dingen horen erbij, het was niet zo erg”, zei Lüchinger over het opstootje. Vervolgens verscheen Die, die Lüchinger onderbrak. “De fans van FC Sankt Gallen zeiden racistische dingen tegen Fayulu, hij is nu aan het huilen”, zei Die tegen Lüchinger. Deze lezing werd later bevestigd door FC Sion-spits Filip Stojilkovic. “Ze maakten apengeluiden.”

“Ik zag alleen dat Fayulu een applaus gaf, dat hoeft niet. Maar ik ben het ermee eens dat absoluut het laagste van het laagste is”, reageerde Lüchinger. Die zei tegen Lüchinger dat hij trots is om Afrikaan te zijn en schudde de hand van zijn opponent toen hij begripvol reageerde. “Er was sprake van racisme”, erkende Lüchinger vervolgens. “Blijkbaar hebben de fans hem de keeper racistisch bejegend. Dat kan absoluut niet. Absoluut niet.”

???? Total soutien à notre joueur Timothy Fayulu victime d’insultes racistes de la part des supporters saint-gallois.



Nous espérons que des sanctions soient appliquées.#FCSion #TousEnsemble #noracisme ???? pic.twitter.com/aB3YZbuxGH — FC Sion (@FCSion) August 21, 2021

FC Sion sprak na afloop via Twitter zijn steun uit richting Fayulu en hoopt dat er sancties volgen naar aanleiding van de racistische uitlatingen. “Ik heb het niet direct gehoord, maar dit soort dingen mogen niet bestaan”, zei FC Sion-trainer Marco Walker na afloop. “Ik heb nog niet met Timothy kunnen spreken hierover. Maar dit is heel jammer. Jammer dat supporters in het voetbal te vaak een grens overschrijden.”