Berghuis houdt Antony uit de basis bij Ajax tegen FC Twente

Zondag, 22 augustus 2021 om 11:02 • Yanick Vos • Laatste update: 12:03

Ajax hoopt vanmiddag de koppositie weer over te nemen van PSV. De Amsterdammers zullen dan moeten winnen op bezoek bij FC Twente, vanmiddag vanaf 12.15 uur. In de voorhoede houdt Steven Berghuis zijn concurrent Antony nog uit de basis. Aan de kant van Twente ontbreekt Ricky van Wolfswinkel, die niet op tijd fit is.

Ajax begon het nieuwe Eredivisie-seizoen vorig weekend met een overtuigende 5-0 overwinning op NEC. Door de ruime uitslag greep het team van trainer Erik ten Hag direct de koppositie. Twente ging minder voortvarend van start aan de nieuwe jaargang. Op bezoek bij Fortuna Sittard ging de ploeg van Ron Jans met 2-1 onderuit.

Ten Hag heeft voor het eerste een keuze moeten maken tussen Berghuis en Antony. Laatstgenoemde is na zijn deelname aan de Olympische Spelen met Brazilië weer volwaardig lid van de selectie en kan dus starten, zo meldde De Telegraaf vrijdagavond. Sinds het begin van de week is de 21-jarige vleugelspits weer volledig in training en hij maakt deel uit van de wedstrijdselectie voor het duel van vanmiddag. Ten Hag geeft in Enschede de voorkeur aan Berghuis.

Van Wolfswinkel kampte deze week met klachten en is niet op tijd hersteld voor de confrontatie met Ajax. De dertigjarige spits wordt in de punt van de aanval vervangen door Manfred Ugalde. Jans laat de nieuwkomers Michal Sadílek en Michel Vlap voor het eerst aan de aftrap verschijnen. Hun basisplaats gaat ten koste van Luka Ulic en Jesse Bosch.

Opstelling FC Twente: Unnerstall; Troupée, Pröpper, Oosterwolde, Smal; Sadilek, Zerrouki, Vlap; Ilic, Ugalde, Menig

Opstelling Ajax: Stekelenburg; Mazraoui, Timber, Martínez, Blind; Gravenberch, Álvarez, Klaassen; Berghuis, Haller, Tadic