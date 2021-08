‘Lionel Messi voert al gesprek met volgende club na Paris Saint-Germain’

Lionel Messi is pas net neergestreken bij Paris Saint-Germain, maar zou nu al in gesprek zijn over zijn toekomst na het dienstverband in Frankrijk. De Daily Mirror weet te melden dat David Beckham als eigenaar van Inter Miami reeds gesproken heeft met de 34-jarige aanvaller. Messi zou volgens de Britse tabloid tegelijkertijd ook zes luxe appartementen in Miami hebben aangekocht.

Messi liet Barcelona twee weken geleden noodgedwongen achter zich, doordat de Catalanen hem door de dramatische financiële situatie en de Financial Fair Play-regels van LaLiga geen nieuw contract konden laten tekenen. PSG handelde vervolgens razendsnel, waardoor hij enkele dagen later zijn handtekening zette onder een tot 2023 lopend contract met een optie voor een extra seizoen bij de Franse topclub. Klaarblijkelijk heeft Messi nu dus al gesprekken gevoerd voor het moment wanneer deze verbintenis afgelopen is.

De naam van Messi wordt al langer in verband gebracht met Inter Miami. “We hebben de ambitie om de grootste spelers te halen en Leo Messi is waarschijnlijk de beste speler aller tijden. Ik ben optimistisch dat Messi in het shirt van Inter Miami zal spelen, omdat ik denk dat het de erfenis van de grootste speler van onze generatie zal voltooien en het zal passen in de ambities om een team van wereldklasse op te bouwen”, zei mede-eigenaar Jorge Mas in juni in gesprek met de Miami Herald. Het is geen geheim dat de eigenaren van Inter Miami nog graag een absolute superster willen verwelkomen in Florida.

Daarbij zou Beckham ook de situatie van Cristiano Ronaldo - wiens contract bij Juventus over een jaar afloopt - nadrukkelijk in de gaten houden. Met Messi heeft Beckham naar verluidt al een gesprek gevoerd. De Argentijn kan hetzelfde tegemoet zien als toen Beckham er zelf voor koos om in de Major League Soccer voor Los Angeles Galaxy te gaan spelen: de mogelijkheid om na zijn carrière eigenaar van een club in de Amerikaanse competitie te worden. Inter Miami dreigt momenteel onder trainer Phil Neville een plek in de play-offs om het kampioenschap mis te lopen.