Afellay dolenthousiast: ‘Ik vraag me af wat deze jongen niet kan’

Zondag, 22 augustus 2021 om 08:30 • Chris Meijer

Ibrahim Afellay was na afloop van het duel tussen Athletic Club en Barcelona (1-1) bijzonder te spreken over het optreden van Frenkie de Jong. De oud-middenvelder noemde De Jong in de studio van Ziggo Sport ‘veruit de beste speler’ aan de zijde van de Catalanen. Ook doelpuntenmaker Memphis Depay kan op lovende woorden van Afellay rekenen.

“We hebben op het puntje van de stoel gezeten en kwamen daar heel goed van af toen Memphis die bal binnenjoeg”, zo begon Afellay. Barcelona kwam vroeg in de tweede helft op achterstand, na een doelpunt van Iñigo Martínez. “Ze stonden in de tweede helft non-stop onder druk en kwamen een aantal keer verschrikkelijk goed weg. Het laatste waarop je hoopt, is dat je vanuit een corner op achterstand komt. Eric García was Martínez. even kwijt. Barcelona mag niet klagen met dit resultaat.”

Jan van Halst, eveneens aanwezig in de studio van Ziggo Sport, stipte aan dat Barcelona ‘diepgang in het spel’ miste. “Dan creëer je ook ruimte om te voetballen, want dan zetten ze niet meer zo ver druk. Als je de bal niet krijgt, maak je een loopje voor je teamgenoot. Want hij krijgt ruimte die jij creëert. Dat is een beetje het probleem geweest in deze wedstrijd”, beaamt Afellay. Hij genoot van een balletje van De Jong dat op de lat belandde.

“Dat is echt… Hier lik je je vingers toch bij af? Hij was veruit de beste man bij Barcelona. Ik vraag me af wat deze jongen niet kan, hij zou ook een fantastische keeper zijn. Het is ongelofelijk wat hij keer op keer op de mat neerlegt”, zegt Afellay. Waar de poging van De Jong nog geen doelpunt opleverde, maakte Depay even later wel de gelijkmaker. “De manier hoe hij de bal binnen schiet… Ik denk dat die keeper even bij de oorarts langs moet, want hij schoot die bal zo verschrikkelijk hard binnen.”

“De aanname is eigenlijk al de helft van de goal”, gaat Afellay verder. “Hij is een fantastische speler en was wederom de gevaarlijkste aanvaller. Hij is zo erg bezig met zich laten zien. Dat is logisch. Messi is er niet meer en hij is een grote aankoop. Ik vind het mooi dat hij de verantwoordelijkheid pakt. Maar dat verwacht ik eerder van Griezmann, die al langer bij Barcelona is en een flink prijskaartje om zijn nek heeft hangen. Die laat het totaal niet zien. Van die plichtmatige breedteballetjes. De acties die Memphis maakt, zie je Griezmann absoluut niet maken.”

??????



MEMPHIS DEPAY! Barça komt op 1-1 door een verwoestende uithaal van de Nederlander ??#ZiggoSport #LaLiga #AthleticBarca pic.twitter.com/ux1UBibvEQ — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 21, 2021

Ondanks de remise in Bilbao is Afellay van mening dat Ronald Koeman ‘heel goed werk’ levert in dienst van Barcelona. “We moeten niet vergeten dat hij Barcelona vorig seizoen vanuit een kansloze situatie teruggebracht heeft. Hij heeft niks kunnen halen, op Sergiño Dest na. Dat zal deze zomer niet anders zijn. Een club als Barcelona moet altijd meedoen om het kampioenschap, maar hij is bezig iets neer te zetten. Hij moet zeker de tijd krijgen.”

Memphis Depay

Depay zelf toonde zich na afloop niet tevreden met het resultaat. “Ik ben blij met het doelpunt, maar teleurgesteld door het resultaat”, zo tekende AS op uit de mond van Depay. “Ik wil meer, ik ben niet tevreden met een gelijkspel. Ik had nog een kans om te scoren en liet die mogelijkheid liggen. Een punt is beter dan niets, maar we kunnen beter. We hebben tot het laatste moment gevochten en moeten onze lessen uit deze wedstrijd trekken, bijvoorbeeld om onder de druk uit te spelen. Daarvoor moeten we ook meer samenspelen.”