Spanje looft ‘chistera’ van Memphis Depay: ‘Hij scheerde zijn pony eraf’

Zondag, 22 augustus 2021 om 02:03 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 02:43

De kranten in Spanje zijn lyrisch over de verrichtingen van Memphis Depay en Frenkie de Jong na het duel tussen Athletic Club en Barcelona (1-1) in LaLiga. Het team van Ronald Koeman kon pas een kwartier voor tijd via een schitterende treffer van Depay voorkomen dat het bezoek aan Baskenland in een nederlaag eindigde. De Spaanse media waren vorige week na de 4-2 zege op Real Sociedad al zeer lovend over Depay en dat patroon herhaalt zich al helemaal na een wedstrijd waarin Depay samen met De Jong de stralende lichtpuntjes van een verder tegenvallend Barcelona waren.

Het kaarsje van Depay in La Catedral (AS)

Bij AS komt men superlatieven tekort om de meerwaarde van Depay voor Barcelona te omschrijven. Dat wordt al duidelijk bij de titel van de video van de 1-1: Tiene jugadorazo el Barça para un lustro: vean el golazo tremendo de Memphis Depay, oftewel ‘Barcelona heeft een topper voor het komende lustrum: bekijk hier de geweldige topgoal van Memphis Depay’. Ook de titel van het wedstrijdverslag van de Madrileense sportkrant mag er zijn: ‘Barcelona houdt zich vast aan Depay’, met ‘Depay steekt een kaarsje aan in La Catedral’ als ondertitel, verwijzend naar de bijnaam van de thuishaven van Athletic.

?????? MEMPHIS DEPAY! Barça komt op 1-1 door een verwoestende uithaal van de Nederlander ??#ZiggoSport #LaLiga #AthleticBarca pic.twitter.com/ux1UBibvEQ — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 21, 2021

Ook in het wedstrijdverslag is Depay vrijwel de enige speler van Barcelona, naast De Jong, die geen kritiek krijgt. “Koeman koos, zonder dat hij het kon voorzien, voor dezelfde spelers die Real Sociedad versloegen, Maar het elftal dat in het Camp Nou veel weg had van The Avengers, leek in San Mamés wel op De Verdwenen Jongens van Peter Pan. (...) Als een team als Athletic zijn superioriteit niet in méér doelpunten kan uitdrukken, duikt het gevaar op dat individuen opstaan. En Memphis stond op met een golazo. Dat rechtvaardigde niet de wedstrijd van Barcelona in Bilbao, maar wel het resultaat van een wedstrijd waarin men dankzij een grote aanwinst een punt pakte.”

“Superlatief, vooral in de laatste dertig minuten waarin hij volledig de controle over de wedstrijd had”, zo valt bij de cijferloze beoordeling van AS over De Jong te lezen. “De Jong betaalde de tol voor zijn ongelooflijke inspanningen en was uitgeput richting het einde, maar hij was er grotendeels voor verantwoordelijk dat Barcelona niet verloor. Subliem in de balcirculatie en in de balverovering. Barcelona bleef in veel fases, vaak dankzij De Jong, overeind.” De sportkrant omschrijft de golazo van Depay als ‘een oasis in de middelmatige aanval van Barcelona’. “Hij is zo’n speler die altijd oplossingen biedt en een elftal meer medailles laat opspelden. Velen van ons vragen zich af wat zich zou hebben afgespeeld in een aanval met Memphis en Lionel Messi samen, maar dat zullen we nooit te weten komen.”

De tijd staat stil als Depay de bal aanraakt (Sport)

Sport deelt slechts vier voldoendes uit aan de basiskrachten van Barcelona: een zes voor Gerard Piqué en Pedri, en een acht voor zowel De Jong als Depay. De meest verkochte sportkrant van Catalonië omschrijft de middenvelder als ‘een leider’. “In het eerste uur kon hij amper uitrusten omdat Athletic maar druk bleef zetten en hij zichzelf moest vermenigvuldigen om de bal in de ploeg te houden. Dat zorgde ervoor dat hij niet vaak in de buurt van het doel kwam. Halverwege de tweede helft zette hij een stap naar voren, nam hij het team op sleeptouw en was hij zelfs dicht bij een doelpunt”, verwijzend naar het subtiele lobje tegen het aluminium enkele minuten voor de gelijkmaker van Depay.

Frenkie was overal vanavond pic.twitter.com/cN2vefcpLd — Bart Frouws (@bartf) August 21, 2021

De verrichtingen van Depay worden als ‘onderscheidend’ omschreven. “Elke keer als hij de bal krijgt, lijkt het wel alsof de tijd stilstaat. Alles wat hij aanraakt, wordt iets beters, iets anders en laat het op een spektakelstuk lijken. Hij zorgde voor de beste momenten in aanvallend opzicht, maar hij vond geen socios zodra hij de bal had. Tot het moment dat hij basta zei en hij uit zijn chistera, ‘hoge hoed’, een verwoestend schot met links haalde dat op gewelddadige wijze in het doel van Julen Agirrezabala eindigde.”

Lluís Mascaró, directeur van Sport, wijst er in zijn column op dat twee spelers van Barcelona de verantwoordelijkheid op zich namen ‘toen een nederlaag onvermijdelijk leek’. “Depay en De Jong waren verantwoordelijk voor een punt in een wedstrijd die veel weg had van vele wedstrijden die Barcelona vorig seizoen speelde.” De journalist zag ‘het middelmatige Barcelona als altijd, maar zonder de magie van Messi als oplossing’. “Tot het moment dat De Jong wakker werd en Depay te hulp schoot. De twee Nederlanders namen de verantwoordelijkheid op zich: De Jong door het spel te controleren en Depay door de bevrijdende gelijkmaker voor zijn rekening te nemen.”

Depay scheert de pony van Agirrezabala eraf

‘Depay laat Barcelona aan de leeuwen ontsnappen’, zo valt boven het wedstrijdverslag van Marca te lezen, met ‘Depay redt een armzalig Barcelona’ als ondertitel. “Een ziedend schot van Depay eindigde bijna in de kruising. Zo zijn de grote clubs. Alle inspanningen van Athletic in 75 minuten tijd leverden een verdiende treffer op en een detail, maar wat voor een detail, zorgde ervoor dat Barcelona een punt pakte.” Ook bij de beoordelingen, zonder een cijfer, waren de kritieken voor Depay, en ook De Jong, zeer lovend. “Spectaculair. Hij verscheen met een golazo op het moment dat Barcelona er doorheen zat en liet de ploeg opveren. Wat een speler heeft Barcelona aangetrokken!”

“Depay is bij Barcelona op zijn pootjes terechtgekomen. Na zijn bruisende debuut tegen Real Sociedad nu een golazo in San Mamés. Op het moment dat Barcelona er slecht voor leek te staan, maakte hij zijn opwachting als een leeuw en met een actie van een pure ‘9’ scheerde hij de pony van Agirrezabala eraf. Zijn teamgenoten hadden moeite om hem te vinden in de combinatie, maar hij heeft bewezen dat hij een koffer vol met doelpunten heeft meegenomen. In minuut 85 maakte hij zelf bijna de winnende. Topvoetballer met scorend vermogen… en gratis. Wat een aanwinst voor LaLiga. “De meest verkochte sportkrant van Spanje looft ook de prestatie van De Jong. “Zowel aanvallend als verdedigend. Hij nam het team op sleeptouw en was betrokken bij de meerderheid van de gevaarlijkste momenten van Barcelona. Hij is een leider”, zo verzekert het Madrileense dagblad.

Steeds meer strepen op de mouw van De Jong

Mundo Deportivo, dat ‘Depay blaast een gekweld Barcelona leven in’ als titel boven het wedstrijdverslag heeft, looft de manier waarop Depay als winnaar van het veld wilde stappen. “Hij vroeg zowel op links als op rechts om de bal. Hij wilde vrije trappen nemen en hij creëerde de grootste kans die Martin Braithwaite om zeep hielp”, wijst de Catalaanse sportkrant op de grote misser van de Deen. "Het ontbrak aan compagnons in de voorhoede, maar tegelijkertijd haalde hij een ziedend schot uit zijn chistera. Hij bleef het team op sleeptouw nemen en maakte bijna zelfs de 1-2.” Bij De Jong zijn de teksten wat soberder. “Hij was zorgzaam in al zijn taken. Ook verdedigend, toen een schot van Iñaki Williams al een half doelpunt was. In de tweede helft stond het aluminium een doelpunt in de weg.”

Bij ElDesmarque zijn de voldoendes net niet op een hand te tellen: een zes voor Piqué en Sergiño Dest, een zeven voor Neto en Sergio Busquets en een acht voor zowel De Jong als Depay. “De ex-speler van Ajax heeft steeds meer strepen op zijn mouw. Wat een geweldige wedstrijd van de middenvelder qua balbezit, maar ook aan de zijkanten wanneer de bal moest worden veroverd. Hij probeerde zelfs een golazo te maken, maar zijn inzet eindigde op de lat.” Ook Depay wordt de hemel ingeprezen. “Een golazo betekende zijn eerste in een officieel duel voor Barcelona. De beste speler van Barcelona in aanvallend opzicht, een speler met veel technische kwaliteiten in dienst van het elftal.”