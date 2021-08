Ronald Koeman: ‘Of Memphis Depay de ster van dit Barcelona is?’

Zondag, 22 augustus 2021 om 00:42 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 02:36

Een heerlijke treffer van Memphis Depay liet het duel tussen Athletic Club en Barcelona zaterdagavond in LaLiga in 1-1 eindigen. Het team van trainer Marcelino kwam enkele minuten na rust op 1-0 via een kopbal van Iñigo Martinez, maar een kwartier voor tijd schoot Depay de bal verwoestend in het dak van het doel van de Basken. Het was voor de Oranje-international, die vorige week in de thuiswedstrijd tegen Real Sociedad (4-2 winst) al goed was voor een assist, zijn eerste officiële treffer voor los Azulgrana. Ronald Koeman zag naar eigen zeggen ‘een geweldige wedstrijd’ en had na afloop vrede met het punt in San Mamés.

“Het was een geweldige wedstrijd. In de openingsfase van de wedstrijd hebben we het onszelf veel te moeilijk gemaakt”, benadrukte Koeman. “Athletic zette flink druk en deed dat op uitstekende wijze. En je moet gewoon weten wanneer je de bal kort moet spelen en wanneer niet. In de eerste vijftien minuten ontbrak het ons aan rust in het spel. Daarna ging het wellicht beter. We maakten een doelpunt, al werd die afgekeurd. Ik weet niet of het een overtreding was”, doelde hij op de treffer van Ronald Araujo vlak voor de pauze. Een vermeende duwfout van Martin Braithwaite zorgde ervoor dat de goal werd afgekeurd.

“Ik wil vooral stilstaan bij de instelling van de spelers, vooral na de tegentreffer”, vervolgde Koeman. “Ik denk dat een gelijkspel een terecht resultaat is. Ik heb een zeer goed Athletic gezien. Als ze zo blijven spelen, zal het voor iedere tegenstander lastig zijn om hier te spelen. Ik ben niet ontevreden over dit resultaat. Frenkie de Jong? Hij was belangrijk in de tweede helft. Hij doorbreekt linies en over het algemeen speelde hij een geweldige wedstrijd.” Domper in de eerste helft was het uitvallen van Gerard Piqué. De verdediger kampt met klachten aan zijn linkerkuit en nader onderzoek moet de ernst van de kwetsuur uitwijzen.

“Ik denk dat het min of meer dezelfde blessure is die hij al had. Ik denk ook dat het niet ernstig is.” Koeman kreeg de vraag of de tegenstanders van Barcelona nu meer lef tonen nu Lionel Messi niet meer tot de gelederen van de Catalanen behoort. “Ik houd er niet van om het telkens maar over hetzelfde te hebben, maar we hebben het over de beste speler ter wereld”, benadrukte de Nederlander. “Een tegenstander is banger als Messi er is, uiteraard. Dat geldt ook voor ons. Als Messi de bal heeft, raakt hij die normaliter niet kwijt. Het is te zien dat hij er niet is. Dat weten we ook, maar we kunnen het niet veranderen.”

Antoine Griezmann staat na twee competitieduels nog op nul doelpunten en nul assists. Ook in Bilbao was hij vaak onzichtbaar. “Elke aanvaller had problemen”, counterde Koeman. “Vanaf het begin hebben we niet ons spel gespeeld en werden we goed onder druk gezet. Het laatste half uur was anders en hebben we voor gevaar gezorgd. Maar Antoine werkt ook hard, al klopt het dat hij aanvallend gezien weinig mogelijkheden heeft gehad.” Eric García verscheen in de basiself, ondanks dat zijn grootvader zaterdag op 88-jarige leeftijd was overleden. "We hoorden het in aanloop naar de wedstrijd", erkende Koeman.

García wilde het duel in Bilbao desondanks niet missen. "Hij is een geweldige professional. Ondanks het overlijden van zijn grootvader speelde hij een goede wedstrijd." De verdediger moest hoe dan ook in de extra tijd van het veld toen hij jegens de doorgebroken Nico Williams aan de noodrem trok. “Of Depay de ster van dit Barcelona is? Depay is een geweldige voetballer en daarom hebben we hem gehaald”, benadrukte Koeman. “Het is jammer dat hij ook niet de 1-2 kon maken. Depay is een belangrijke voetballer die efficiency en kracht combineert, dat is heel belangrijk.” Barcelona speelt komende zondag, vlak voor de interlandperiode, nog een thuiswedstrijd tegen Getafe.