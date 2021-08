Schmidt is opnieuw kritisch op VAR en geeft update over Madueke

Zaterdag, 21 augustus 2021 om 23:23 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:48

Roger Schmidt denkt dat de blessure van Noni Madueke meevalt. De trainer van PSV zag zijn rechteraanvaller in de tweede helft tegen SC Cambuur (4-1 winst) hard op de enkel geraakt worden door Marco Tol en is kritisch op de VAR. "Als het in het strafschopgebied was, dan was het duizend procent zeker een penalty. Als de VAR dit niet ziet, dan hebben we de VAR niet nodig", aldus Schmidt tegenover ESPN. "Maar ik verwacht geen groot probleem voor Noni."

Schmidt gunde Bruma een nieuwe kans in de basis en hoorde na afloop dat de vleugelspits is verkozen tot man of the match. "Ik denk dat hij het verdiend heeft", zegt de Duitser. "Hij speelde een goede wedstrijd, hij was betrokken bij veel goede aanvallende momenten. Hij heeft een assist gegeven en drie, vier kansen gecreëerd, dus ik denk dat het een goede wedstrijd was van hem. Of hij in een flow zit? Hij is terug nu. Zijn eerste jaar was niet het beste bij PSV, maar hij was niet de enige die wat problemen had dat jaar. Na zijn huurperiode is hij teruggekeerd. Het was niet duidelijk of hij zou blijven. Maar op dit moment is hij in goede vorm. Hij heeft hard gewerkt in de voorbereiding en heeft daarom ook wat kansen gekregen."

Het moment dat Madueke werd geraakt door Tol, die overigens wel eerst de bal speelde.

Behalve het tegendoelpunt dat PSV incasseerde, is Schmidt erg tevreden. "Het is altijd moeilijk tussen Europese wedstrijden door. Tegen een promovendus spelen is altijd lastig aan het begin van het seizoen. Ze hebben veel motivatie en ik vind ook dat ze het goed hebben gedaan vanavond. Ze hebben het ons moeilijk gemaakt, maar ondanks dat konden we een hoop doelpunten maken. Ik vind dat we in zo'n wedstrijd de nul moeten houden. Dat we in zulke wedstrijden aan het einde nog een beetje moeten vrezen, dat is onnodig."

Bij het doelpunt van Cambuur liet PSV-doelman Joël Drommel zich in de korte hoek verrassen door Alex Bangura. Schmidt wordt gevraagd of het een fout van zijn doelman was. "Misschien kan hij de korte hoek wel dichthouden. De hoek voor de aanvaller was best lastig. Maar er gingen meer fouten aan vooraf, niet alleen van Joël, ook van andere spelers." Nu kan PSV zich richten op de wedstrijd van dinsdag in de play-offs om de Champions League tegen Benfica. "Dit geeft me bepaalde indrukken van de vorm van de spelers, ook fysiek", zegt Schmidt. "We moeten ons goed verzorgen omdat we dinsdag tegen een topteam spelen. Misschien moeten we verlenging spelen, dus dat wordt een lastige wedstrijd. Ik ga erover nadenken."