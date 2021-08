Rentree Van der Hoorn spaarzaam hoogtepunt bij bloedeloos gelijkspel

Zaterdag, 21 augustus 2021 om 22:53 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 23:01

In een teleurstellend duel hebben FC Groningen en FC Utrecht zaterdagavond de punten gedeeld. De ploeg van trainer Danny Buijs had het betere van het spel, maar wist dit niet om te zetten in doelpunten: 0-0. Dat het duel onbeslist eindigde kwam niet geheel als een verrassing, daar slechts in één van de laatste zes onderlinge ontmoetingen in de Eredivisie een ploeg als winnaar uit de bus kwam. Mike van der Hoorn zat voor het eerst sinds zijn terugkeer bij Utrecht bij de selectie, maar werd door trainer René Hake op de bank geposteerd. Vijf minuten voor tijd maakte hij zijn rentree.

Van der Hoorn bezegelde deze week zijn terugkeer bij Utrecht, maar moest toezien hoe Hake tegen Groningen vasthield aan het centrale duo Willem Janssen en Mark van der Maarel. Laatstgenoemde nam vorige week tegen Sparta Rotterdam (4-0 winst) de tweede treffer voor zijn rekening. Vanaf de bank zag Van der Hoorn hoe Groningen in de beginfase het betere van het spel had. Na tien minuten spelen veerde het publiek in stadion Euroborg voor de eerste keer op, toen een indraaiende vrije trap rakelings naast het eigen doel werd gekopt door Hidde ter Avest. Uit de daaropvolgende corner werd een schot van Wessel Dammers geblokt.

Groningen oogde fris in de eerste helft en leek na twintig minuten spelen alsnog op voorsprong te komen, ware het niet dat de ploeg van Buijs er tot die keer toe niet in slaagde om een kansrijke situatie om te zetten in een treffer. Zowel Cyril Ngonge als Ahmed El Messaoudi zag een inzet van dichtbij gekeerd worden. Utrecht mocht Maarten Paes danken dat het niet met een achterstand de rust in ging. De doelman had na een fraaie aanval van Groningen een knappe redding in huis om zijn ploeg te behoeden voor een achterstand. Het schot voorafgaand aan de redding van Ngonge was even zo fraai.

Waar het duel voor rust nog gekenmerkt werd door een aantal momenten van opwinding, was dat in het tweede bedrijf amper aan de orde. Beide ploegen wisten elkaars defensie maar moeilijk te doorbreken. Michael de Leeuw kwam net te kort op een voorzet van Mohamed El Hankouri en een schot van een zichtbaar gefrustreerde Tomás Suslov eindigde naast. Ook de ingevallen Jörgen Strand Larsen kon aan dat spelbeeld niets veranderen. Spaarzaam hoogtepunt was de rentree van Mike van der Hoorn, die door Hake vijf minuten voor tijd binnen de lijnen werd gebracht en daarmee zijn rentree maakte namens de Domstedelingen.