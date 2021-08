Besiktas-verdediger Fabrice N'Sakala zakt in elkaar tijdens wedstrijd

Zaterdag, 21 augustus 2021 om 22:32 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:42

Turkije is zaterdagavond opgeschrikt door een akelig moment tijdens de wedstrijd tussen Gaziantep en Besiktas. Fabrice N'Sakala stortte in de zeventigste minuut plots ter aarde. De 31-jarige linksback van Besiktas werd op een brancard getild en met spoed naar het ziekenhuis gebracht door een ambulance, die het veld op was gekomen.

Besiktas heeft op Twitter inmiddels meer duidelijkheid gegeven over het incident. De regerend kampioen meldt dat N'Sakala uit voorzorg naar het ziekenhuis is gebracht en volledig bij bewustzijn is en geen problemen had om te ademen. De wedstrijd werd even stilgelegd, maar na overleg tussen de scheidsrechter en de trainers van beide teams weer hervat.