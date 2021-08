Ilaix Moriba verrast en zet streep door interlandcarrière met Spanje

Zaterdag, 21 augustus 2021 om 21:35 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 22:01

Ilaix Moriba heeft ervoor gekozen om voor zijn vaderland Guinee te gaan spelen, zo melden Spaanse media zaterdagavond. De achttienjarige middenvelder, die momenteel in onmin leeft met Barcelona omdat hij weigert zijn aflopende contract te verlengen, speelde tot dusver bijna voor alle vertegenwoordigende elftallen van Spanje.

Moriba zag het levenslicht in Guinee en was een paar jaar oud toen hij met zijn ouders terechtkwam in Spanje. De middenvelder doorliep de jeugdopleiding van Espanyol en maakte daarna de overstap naar stadsgenoot Barcelona. In 2017 kreeg de middenvelder een uitnodiging om te gaan spelen voor de Onder-16 van Guinee, maar daar zag hij van af.

Spaanse media schrijven dat de vader van Moriba gesprekken heeft gevoerd met vertegenwoordigers van de nationale voetbalbond van Guinee. Hij zou hebben laten weten dat zijn zoon ter beschikking staat en in de toekomst niet voor het A-elftal van Spanje wil spelen. De kans is zelfs groot dat Moriba al wordt geselecteerd voor de interlands van komende maand tegen Guinee Bissau en Marokko. Een teleurstelling voor de Spaanse voetbalbond, daar de middenvelder op basis van zijn progressie en zijn speeltijd van afgelopen seizoen een grote toekomst werd toegedicht.

Moriba kwam in de tweede helft van vorig seizoen tot achttien duels voor het Barcelona van Ronald Koeman. Het verschil tussen vraag en aanbod inzake een nieuwe verbintenis is echter te groot en zijn standpunt is niet goed bevallen. Hij mag niet meetrainen met het eerste en de kans is groot dat hij nog deze maand wordt getransfereerd. Barcelona hoopt nog een relatief hoge transfersom aan het talent over te houden. Voor veel clubs zal zijn interlandkeuze een domper zijn, daar de volgende Afrika Cup begin 2022 is.