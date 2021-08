Wonderschone treffer Halilovic leidt moeizame zege Heerenveen in

Zaterdag, 21 augustus 2021 om 20:36 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:41

SC Heerenveen heeft zaterdagavond met moeite de tweede zege op rij geboekt in de Eredivisie. Na de 0-1 zege op Go Ahead Eagles tijdens de openingsspeelronde, moest ditmaal RKC Waalwijk buigen: 3-2. De ploeg van trainer Johnny Jansen stond bij rust op een comfortabele 3-0 voorsprong, maar gaf dit na rust nog bijna uit handen. Voor verliezend trainer Joseph Oosting was het zijn eerste nederlaag als hoofdtrainer. De mooiste treffer van de avond kwam op naam van Tibor Halilovic, die de score namens Heerenveen na een half uur spelen verdubbelde met een fraaie volley.

Oosting hield tijdens zijn voorgaande vier wedstrijden, drie namens Vitesse en vorige week tegen AZ, alle keren de nul. Dat was voor het eerst sinds Michel Preud'homme vier keer de nul hield in augustus 2010 met FC Twente. Tegen Heerenveen was zijn ploeg echter in geen velden of wegen te bekennen in de eerste helft. De thuisploeg domineerde in balbezit en wist het veldoverwicht ook al snel om te zetten in de openingstreffer. Henk Veerman werd in de vijandelijke zestien naar de grond gewerkt door Ahmed Touba en zag scheidsrechter Marc Nagtegaal na tussenkomst van de videoscheidsrechter naar de stip wijzen. De spits benutte het buitenkansje zelf: 1-0.

sc Heerenveen in topvorm vanavond! Het staat al 3-0 bij rust tegen RKC. De tweede goal was van grote schoonheid. Tibor Halilovic maakt geweldig af, maar let vooral ook op de assist van Filip Stevanovic!?? ?? ESPN 2 #? #heerkc pic.twitter.com/DfOI8eckOc — ESPN NL (@ESPNnl) August 21, 2021

Heerenveen combineerde er in de eerste helft lustig op los en verdubbelde de score na een half uur spelen, toen Filip Stevanovic met een lob een mooie assist in huis had op Halilovic, waarna laatstgenoemde ineens uithaalde met een volley. Doelman Joel Castro Pereira was volledig kansloos en zag het leer in de rechterkruising binnenslaan: 2-0. Alsof die marge nog niet voldoende was voor de thuisploeg, besloot Henk Veerman het duel nog voor de rust in het slot te gooien. De aanvaller kopte raak uit een vrije trap van Joey Veerman. Na goedkeuring van de VAR gaf ook Nagtegaal groen licht.

In het tweede bedrijf kantelde het spelbeeld enigszins en trok ook RKC ten aanval. Oosting voerde in de rust twee wissels door en bracht onder meer Jens Odgaard binnen de lijnen, die in het seizoen 2019/20 door Sassuolo werd verhuurd aan Heerenveen. De Deen zag al snel een schot geblokt worden. Twintig minuten voor tijd was het bij zijn tweede poging wel raak. Na goed doorgaan van Touba legde de centrumverdediger de bal breed op Odgaard. De spits creëerde wat ruimte voor zichzelf en haalde vervolgens doeltreffend uit van ruim twintig meter: 3-1.

RKC gaf zich vervolgens niet gewonnen en raakte uit een vrije trap van Lennerd Daneels de lat. Heerenveen kreeg in de omschakeling kansen om het duel definitief in het slot te gooien, maar was zeer onnauwkeurig in de eindpass en moest in de slotfase toezien hoe de Brabanders de marge terugbrachten naar één. Een scherp aangesneden vrije trap van Alexander Büttner vanaf de linkerkant van het veld kon knap worden verlengd door Richard van der Venne: 3-2. Verder dan dat kwam de ploeg van Oosting niet.