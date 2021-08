ESPN reageert verbijsterd op vader Joël Drommel: ‘Dit moet je niet doen’

Zaterdag, 21 augustus 2021 om 19:59

Piet-Jan Drommel spreekt de hoop uit dat zijn zoon Joël Drommel 'de top twintig van Europa' haalt. De vader van de keeper van PSV schept in een interview met ESPN hoge verwachtingen van zijn zoon, hetgeen slecht valt in de studio van De Eretribune. Marciano Vink, Hugo Borst en Nasser El-Khayati vinden dat Joël Drommel zo onnodig druk opgelegd krijgt.

De vader van de doelman van PSV haalde zelf als keeper op een bescheiden niveau het profvoetbal bij Telstar en wordt gevraagd om zich te vergelijken met zijn zoon. "Joël zijn reactie is veel sneller", aldus Piet-Jan Drommel. "Ik was een keeper die goed uitkwam en de zestienmeter beheersen. De tijd is nu voor Joël om dat te gaan leren. Ik had dat ook vanaf mijn 24e. Een keeper krijgt steeds meer ervaring, die ziet spelsituaties. Dat gaat hij straks onder de knie krijgen, daar ben ik niet bang voor."

Drommel senior vindt dat zijn zoon het goed doet bij PSV, dat hem overnam van FC Twente. "Hij straalt heel veel rust uit. We weten allemaal zijn kwaliteiten. Hij heeft natuurlijk ook heel veel kritiek gehad, wat terecht was. Maar die jongen ging op zijn zestiende keepen en maakte op zijn achttiende zijn debuut, en kijk waar hij nu staat. De kritiek was terecht, dat hij te veel op zijn buik terecht kwam. Dat heeft allemaal te maken met zijn ontwikkeling. En daar heeft hij keihard voor geknokt met extra training. PSV zag het heel erg in hem zitten."

De transfer van Drommel naar PSV kwam deze zomer moeizaam tot stand. "Joël zou een deel van de transfersom krijgen. Maar ik heb gezegd: 'Laat zitten, je moet die stap maken.' Wat ik van hem verwacht? Als hij zo doorgaat, en dat zei PSV ook, kijk waar hij dan over drie jaar staat, als die ontwikkeling zo doorgaat. Dat gaat met pieken en dalen, maar die lijn gaat omhoog. Ik hoop op de top twintig van Europa."

Vink reageert tamelijk verbijsterd op het interview. "Dit moet je toch niet willen, als speler? Er wordt altijd wel een keer gerefereerd aan dit interview. 'Je vader heeft ooit gezegd...' Dit moet je niet willen. Luister, het is zijn carrière. Drommel zegt zelf voldoende. Hij is een volwassen kerel. Hij is gekocht door PSV en als hij wat te melden heeft, doet hij dat wel. Als je dit met je zoon wil bespreken, ook goed, maar niet op tv. Dit is tussen jou en je zoon. Dit zijn allemaal dingen die tussen PSV en de familie gezegd zijn. Dit moet je niet doen, want men gaat nu die drie jaar zijn ontwikkeling in de gaten houden."

Ook Borst is kritisch op de vader van Drommel. "Hij is net begonnen en hij zegt: 'Ik ben wel benieuwd waar hij over drie jaar staat.' Zullen we eerst even dit seizoen doen?" Dan komt ook El-Khayati, die clubloos en nog op zoek naar een werkgever is, aan het woord. "Zo gaan mensen toch extra letten op een speler, een vader die zich zo laat horen. Ik zou het zelf niet willen, dat mijn vader gaat zeggen waar ik over drie jaar sta."