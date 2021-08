El Khayati uit kritiek op Schmidt: ‘Ik ben erg gecharmeerd van PSV, maar...'

Zaterdag, 21 augustus 2021 om 19:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:07

Nasser El Khayati begrijpt niet waarom Roger Schmidt de spelersgroep van PSV vrijdag een dag rust heeft gegeven. De Duitse oefenmeester besloot zijn spelers vrijdag een vrije dag te gunnen om zaterdagmorgen voor de laatste keer te trainen in aanloop naar het duel met SC Cambuur zaterdagavond. Volgens Schmidt was dat nodig om 'zowel fysiek als mentaal op te frissen', zo gaf hij voorafgaand aan het duel aan voor de camera van ESPN.

Hélène Hendriks vroeg Schmidt voorafgaand aan het duel met Cambuur om uitleg over de vrije dag. "Het was een zware dag in Lissabon", doelde Schmidt op de heenwedstrijd in de Champions League tegen Benfica (2-1 verlies). "Daarom hebben we besloten om de training van gisteren te schrappen en vanmorgen te trainen om de spelers een dag te geven om op te frissen. Ook om mentaal te verversen. We hadden gisteravond kunnen trainen, maar konden het ook vanmorgen doen. Het was geen intensieve training. We hebben het alleen verschoven om de spelers een dag rust te gunnen."

"Ik hoorde hem net zeggen dat ze gisteren vrij waren", aldus de clubloze El Khayati bij De Eretribune. "Op de wedstrijddag trainen? En een dag voor de wedstrijd vrij? Ik ben echt heel erg gecharmeerd van PSV, maar... Het is gewoon een serieuze wedstrijd vandaag. Het is Cambuur, met alle respect. Los van het feit wat je doet tijdens die training, het irriteert de meeste spelers ook. Je hebt er meer aan als je een dag voor de wedstrijd gewoon traint. Ik snap de gedachte wel dat ze vermoeid zijn na een Europese week, maar je hebt er meer aan om even op de club te komen, om drie kwartier te fietsen, daar heb je lichamelijk veel meer aan. Honderd procent."

PSV had de wedstrijd tegen Cambuur kunnen uitstellen in verband met Europese verplichtingen, maar daar voelde de club niets voor. "Het voelt als een generale, als een opwarmertje voor dinsdag", vulde presentator Jan Joost van Gangelen El Khayati aan. Schmidt koos er tegen Cambuur voor om voor de tweede competitiewedstrijd op rij een groot gedeelte van zijn basiself op de bank te laten beginnen. Noni Madueke, Mario Götze, Ibrahim Sangaré, Ramalho en Philipp Max begonnen allemaal op de bank tegen de ploeg van Henk de Jong.