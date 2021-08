Nieuwe klap voor Jasper Cillessen na ellendige periode

Zaterdag, 21 augustus 2021 om 19:49 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 20:02

Jasper Cillessen heeft zaterdagavond niet zijn rentree onder de lat bij Valencia gemaakt. De doelman maakte voor het eerst na een spierblessure weer deel uit van de wedstrijdselectie van trainer José Bordalás, voor de uitwedstrijd tegen Granada in LaLiga. Bordalás houdt desondanks in het doel vast aan Giorgi Mamardashvili, een twintigjarige keeper uit Georgië.

Cillessen liep vorige maand tijdens de voorbereiding op dit seizoen een spierblessure op en kon enkele weken niet meetrainen. De Oranje-international was sinds een week echter weer op het trainingsveld van Valencia terug te vinden en alles leek erop te wijzen dat hij in Granada het doel van los Che zou gaan verdedigen. Het is echter Mamardashvili die het vertrouwen van de hoofdtrainer krijgt.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het verhaal van Mamardashvili is opmerkelijk. De doelman werd eerder deze zomer gehuurd van Lokomotivi Tbilisi, inclusief een optie tot koop van een miljoen euro, en het was de bedoeling dat hij voor Valencia Mestalla, het tweede elftal, op het vijfde niveau zou gaan keepen. Blessureleed bij eerst Jaume Domènech en later Cillessen zorgde ervoor dat hij plotseling in beeld kwam bij het eerste.

Mamardashvili liet op de eerste speeldag tegen Getafe (1-0 winst) een goede indruk achter en Bordalás ziet geen reden om Cillessen in de basiself te zetten. De Nederlander heeft een ellendige periode achter de rug. Hij kampte in de vorige voetbaljaargang met veel blessureleed en wilde daarom zijn kwaliteiten tonen op het EK, maar het coronavirus verstoorde zijn plannen. De beoogde eerste doelman van Oranje verloor tot zijn ongenoegen zijn plek in de EK-selectie van de inmiddels vertrokken Frank de Boer na een positieve test.

Bondscoach Louis van Gaal zag geen reden om Cillessen op te nemen in zijn voorselectie voor de komende interlands van het Nederlands elftal. Nu mogen Justin Bijlow, Joël Drommel, Tim Krul en Remko Pasveer gaan strijden om de plek onder de lat.