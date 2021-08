Decepties blijven zich opstapelen voor Myron Boadu en AS Monaco

Zaterdag, 21 augustus 2021 om 19:24 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 19:27

AS Monaco heeft zaterdag alweer de derde nederlaag op rij in alle competities geleden. Het team van trainer Niko Kovac was zaterdag in de Ligue 1 in eigen huis niet opgewassen tegen RC Lens, dat na drie speeldagen nog ongeslagen is: 0-2. Voor Myron Boadu zat er niet meer dan in een invalbeurt vanaf de 64e minuut in. De van AZ overgekomen aanvaller, de vervanger van Krépin Diatta, wacht nog altijd op zijn eerste zege als speler van de Monegasken.

Vijf minuten na rust kwam RC Lens op voorsprong toen een ogenschijnlijk houdbaar schot van Ignatius Ganago via de onderarm van doelman Alexander Nubel alsnog in het doel ging. Tien minuten later moest het bezoek met tien man verder: een hevige tackle van Cheick Oumar Doucouré was rood waard. Dat was het teken voor Kovac om Gelson Martins, Boadu en Kevin Volland binnen de lijnen te brengen.

OEI ?? AS Monaco heeft het nog niet dit seizoen. De ploeg van invaller Myron Boadu verliest nu met 0-2 van Lens en bezit slechts een punt na drie Ligue 1-duels...#ZiggoSport #Ligue1 #ASMRCL pic.twitter.com/iMtg2x6X9u — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 21, 2021

Ondanks de overtalsituatie en een aantal goede kansen bleef een gelijkmaker uit voor Monaco, waar Aleksandr Golovin zijn frustraties evenmin de baas was en hij vier minuten voor tijd ook mocht inrukken. Tot overmaat van ramp kwam daar in de extra tijd nog de 0-2 van Simon Bokote Banza bovenop.

AS Monaco heeft na drie duels in de Ligue 1 slechts een schamel punt en staat zestiende op de ranglijst. Afgelopen week eindigde het eerste duel met Shakhtar Donetsk in de play-offronde van de Champions League in een 0-1 nederlaag. Komende woensdag is het weerzien met de Oekraïense club en komend weekeinde wacht een uitduel met Troyes.