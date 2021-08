Hugo Borst: ‘Daar had best wel twee kilogram af gekund, volgens mij’

Zaterdag, 21 augustus 2021 om 19:12 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:35

Hugo Borst laat zich zaterdagavond in De Eretribune op ESPN kritisch uit over Oussama Tannane. De analist roemt de aanvallende middenvelder van Vitesse om zijn doelpunt tegen Anderlecht (3-3), maar is niet te spreken over het uittrekken van het shirt daarna. "Ik dacht: waarom nou?", aldus Borst.

Tannane had deze zomer kritiek ontvangen omdat hij te zwaar aan de voorbereiding zou zijn begonnen en haalde zijn gram door zijn lichaam te tonen. Borst is echter niet volledig overtuigd van zijn fitheid. "Niet dat het een slecht lichaam is, ik zou ervoor tekenen, maar daar had best wel twee kilogram af gekund, volgens mij", vindt Borst.

Oussama Tannane in gesprek met Voetbalzone na de wedstrijd tegen Anderlecht.

Hoewel Borst het doelpunt van Tannane mooi vond, is hij ook kritisch op de spelmaker van Vitesse. "As je dat doelpunt hebt gemaakt, moet je dan ook niet zorgen dat je ook meeloopt met je tegenstander? Ik heb net zeven fragmenten gezien waar hij iedere keer niet meeloopt, en iedere keer loopt het goed af. Ik denk: laat je dan van je goede kant zien. Je moet tegenwoordig meer doen dan alleen doelpunten maken. Er wordt meer gevraagd. En na afloop komt hij met een zeikverhaal..."

Marciano Vink is het grotendeels eens met Borst. "Als jij een vertrekwens hebt, en je weet van jezelf dat je elke vakantie heel erg je best moet doen om fit aan de start te verschijnen, zorg dan dat je ook fit aan de start verschijnt", aldus Vink. "Nu sta je al 3-0 achter en dan maak je het zo'n trainer alleen maar makkelijker. Hij wil de stap maken waarvan hij denkt dat het bij hem hoort. Zijn zelfbeeld is enorm hoog. Dat is prima om te hebben, maar schep dan ook alle randvoorwaarden om die transfer te kunnen maken die je wil."

Oussama Tannane is niet van de bal te krijgen en zet Vitesse bij Anderlecht op een 2-3 voorsprong!



En pakt geel voor het uittrekken van zijn shirt ??



?? ESPN2

#?? #andvit pic.twitter.com/i87qKJJC8g — ESPN NL (@ESPNnl) August 19, 2021

Tannane begon tegen Anderlecht op de bank en had het daar moeilijk mee. Borst weet dat het een lastig dilemma kan zijn voor trainers. "Het is wel interessant: sommige trainers zeggen: 'Je hebt een vertrekwens, we parkeren je in selectie twee, of op de bank. Maar ja, je zag ook bij AZ, toen werd er opeens een beroep gedaan op Teun Koopmeiners, toen het er werkelijk om ging. Wat is hier nou het best? Ik vind het ook heel ingewikkeld."