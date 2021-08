Ferry de Haan gaat in op mogelijke transfer voor Joey Veerman

Zaterdag, 21 augustus 2021 om 18:38 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:44

SC Heerenveen is vooralsnog niet van plan om de vraagprijs van Joey Veerman naar beneden bij te stellen. De club uit Friesland verlangt tien miljoen euro voor de middenvelder, een bedrag waar Veerman zijn ongenoegen al over uitgesproken heeft. Technisch directeur Ferry de Haan liet zaterdagavond voorafgaand aan het duel met RKC Waalwijk weten voorlopig geen water bij de wijn te doen. "Joey heeft nog een contract voor drie jaar en dat weet hij", zei De Haan voor de camera van ESPN.

Zoals bekend had Hellas Verona eerder vijf miljoen euro over voor Veerman, terwijl ook Feyenoord en Rangers belangstelling hebben. Heerenveen verlangt tien miljoen euro. "Uiteindelijk gaat dat niet gebeuren", zei Veerman vorige week na de gewonnen wedstrijd tegen Go Ahead Eagles (0-1). "Je kan vragen wat je wil, maar... ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Ik denk dat je zoveel waard bent als clubs bieden. Ze hebben de helft geboden van die tien miljoen. Ik denk niet dat je dan kan zeggen dat je voor tien miljoen verkocht kan worden. Of het voor 7,5 miljoen euro moet kunnen? Dat hoop ik, maar dat is allemaal afwachten. Dat weet ik niet."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Haan, die bij Heerenveen aan zijn eerste maanden als technisch directeur bezig is, gaat er vooralsnog vanuit dat Veerman na 1 september het shirt van Heerenveen draagt. "Zoals het nu staat reken ik daar wel op, ja", aldus de technische man. "Op dit moment is er voor zover bij ons bekend geen beweging rond hem. Dat hij ambities heeft vind ik alleen maar goed. En dat hij die ambities uitspreekt vind ik ook goed. Alleen moet een club als Heerenveen het hebben van goede transfers, dat heeft het verleden bewezen. Joey heeft nog wel een contract voor drie jaar en dat weet hij."

Volgens De Haan dient er rekening te worden gehouden met verschillende belangen. "Dat hij die stap wil maken is prima, maar zolang niet alle partijen tevreden zijn, is er voor ons geen reden om daar iets aan te doen." Heerenveen richt zich in het restant van de transfermarkt op twee versterkingen, een vervanger voor Mitchell van Bergen en een extra spits. "In principe wel", gaat De Haan verder. "Mocht zich iets actueels voordoen, dan zullen we onze ogen geopend houden. Maar we hebben ook met onze beperkingen te maken en daar moeten we rekening mee houden."

Arnold Bruggink houdt wel rekening met een vertrek van Veerman. "Ondanks het prijskaartje, want ik denk dat dat prijskaartje uiteindelijk wel naar beneden gaat", verwacht de analist. "Het wordt een spel van vraag en aanbod. Er komt waarschijnlijk een moment dat Heerenveen gaat zeggen: 'Hij mag ook voor zes miljoen euro weg', of zo. En dan worden de clubs natuurlijk weer geïnteresseerd en dan gaat het ook wel snel, denk ik. In de eerste helft tegen Go Ahead was hij met name heel goed. Toen kreeg hij ook alle ruimte van Go Ahead om te spelen, maar dan zie je wel dat hij het niveau ontgroeid is. Ik vind dat hij dan in de tweede helft ook een manier zou moeten vinden om het elftal meer te helpen. Dat is ook iets dat bij je ontwikkeling hoort."