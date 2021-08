Ook opvolger van Giakoumakis doet Verbeek en Almere City FC pijn

Zaterdag, 21 augustus 2021 om 18:25 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 18:34

Almere City FC wacht nog altijd op de eerste overwinning in de Keuken Kampioen Divisie. Het team van trainer Gertjan Verbeek ging zaterdag met 2-1 onderuit bij VVV-Venlo, dat daarmee juist de eerste driepunter van het nieuwe seizoen pakte. Almere City verloor op de eerste speeldag met 2-1 bij Jong AZ en kwam vorige week niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen de beloften van FC Utrecht. Over zes dagen wacht de ambitieuze club uit Flevoland een uitduel met Roda JC Kerkrade, dat tweemaal won in de eerste drie competitiewedstrijden.

Almere City kende een perfecte start en nam na drie minuten reeds de leiding. Ilias Alhaft vocht zich krachtig langs zijn tegenstander en gaf de bal voor, waarna Lance Duijvestijn het leer vervolgens knap langs de twijfelende Lukas Zima kopte: 0-1. Het team van Verbeek had in de eerste helft niet veel moeite met VVV, dat pas tien minuten voor rust gevaarlijk werd via de debuterende Erik Sorga, de man die Georgios Giakoumakis moet doen vergeten, maar doelman Michael Woud greep goed in.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In de extra tijd van de eerste helft kwam VVV toch op gelijke hoogte. Na voorbereidend werk van de zeventienjarige Wassim Essanoussi vanaf de rechterkant van het strafschopgebied werkte de vrijstaande Sorga de bal achter het standbeen in het doel: 1-1. Na 53 minuten spelen zorgde VVV zelfs voor de ommekeer. Na een fout bij de bezoekers volgde een prachtige assist van Joep Munsters en de tweede van Sorga: 2-1.

Almere City drong aan en had goede kansen op een gelijkmaker. Zowel Maarten Pouwels als Duijvestijn vond echter Zima op zijn weg. Aan de andere kant van het veld zorgde invaller Levi Smans voor gevaar, maar zijn twee pogingen gingen naast het doel van Woud. Het team van Luhukay kreeg in de slotminuten nog een kans via Sorga; hij kon echter geen hattrick op zijn naam schrijven en dus eindigde het duel in 2-1. VVV speelt komende vrijdag thuis tegen Jong AZ.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Roda JC Kerkrade 3 2 0 1 3 6 2 ADO Den Haag 3 2 0 1 3 6 3 FC Den Bosch 3 2 0 1 2 6 4 Jong AZ 2 2 0 0 2 6 5 TOP Oss 2 2 0 0 2 6 6 De Graafschap 3 2 0 1 1 6 7 MVV Maastricht 3 2 0 1 0 6 8 FC Dordrecht 3 1 2 0 1 5 9 FC Eindhoven 2 1 1 0 1 4 10 VVV-Venlo 3 1 1 1 0 4 11 Excelsior 3 1 1 1 0 4 12 FC Emmen 3 1 1 1 0 4 13 Jong Ajax 3 1 0 2 -2 3 14 Telstar 3 0 2 1 -1 2 15 Jong FC Utrecht 3 0 2 1 -1 2 16 FC Volendam 3 0 2 1 -2 2 17 NAC Breda 3 0 2 1 -2 2 18 Jong PSV 2 0 1 1 -1 1 19 Almere City FC 3 0 1 2 -2 1 20 Helmond Sport 3 0 0 3 -4 0