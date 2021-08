Manchester City boekt dikke zege; El Ghazi scoort uit strafschop

Manchester City heeft de eerste punten van het nieuwe seizoen binnen. Na een 1-0 nederlaag bij Tottenham Hotspur in de eerste speelronde volgde zaterdag een 5-0 overwinning op Norwich City, na een eigen doelpunt van Tim Krul en treffers van Jack Grealish, Aymeric Laporte, Raheem Sterling en Riyad Mahrez. Aston Villa won mede door een benutte strafschop van Anwar El Ghazi met 2-0 van Newcastle United, terwijl Leeds United en Everton met 2-2 remiseerden.

Manchester City - Norwich City 5-0

De teleurstelling van de nederlaag tegen Tottenham Hotspur leek niet lang door te werken bij Manchester City. De ploeg van Josep Guardiola was dominant in de eerste helft: na 45 minuten leidde Manchester City met 2-0 en had Norwich City nog geen schot afgevuurd. De eerste treffer ging de boeken in als een eigen doelpunt van TimKrul. Na een harde, lage voorzet van Gabriel Jesus wilde verdediger Grant Hanley de bal wegwerken, maar hij schoot het leer aan tegen Krul, die daardoor een onbewust eigen doelpunt maakte in de zevende minuut. Vervolgens werd een doelpunt van Ferran Torres afgekeurd vanwege een overtreding van Bernardo Silva op Milot Rashica die eraan voorafging, maar halverwege de eerste helft werd het toch 1-0.

Opnieuw speelde Gabriel Jesus een belangrijke rol. De buitenspeler was bij vlagen onnavolgbaar aan de rechterflank en verstuurde opnieuw een lage voorzet, ditmaal richting Grealish. De recordaankoop, voor 117 miljoen euro overgekomen van Aston Villa, kreeg de bal tegen zijn knie aan en zag de bal met meer geluk dan wijsheid binnenvliegen. Hij vierde zijn doelpunt ‘à la Memphis Depay’, met zijn vingers in de oren. In minuut 64 vergrootte Laporte de marge voor Manchester City toen de bal voor zijn voeten kwam na een corner van Ilkay Gündogan. Sterling maakte er vervolgens 4-0 van toen hij vanaf de vijfmeterlijn kon binnentikken na opnieuw een goede, lage voorzet van Gabriel Jesus.

Zeventien minuten voor tijd boog de videoarbitrage zich over een ogenschijnlijke elleboogstoot van Kyle Walker bij voormalig Fortuna Sittard-speler Todd Cantwell, maar die bleef onbestraft. Niet veel later breidde Manchester City de score nog verder uit, toen invaller Mahrez de bal in het strafschopgebied knap dood legde na een lange bal van Rúben Dias en daarna Krul kansloos liet. Norwich City kent zodoende een teleurstellende start van het Premier League-avontuur: de promovendus verloor vorige week al met 0-3 van Liverpool en staat daardoor stijf onderaan met een doelsaldo van -8.

Aston Villa - Newcastle United 2-0

Pas in de derde minuut van de extra tijd vond de eerste poging op doel plaats en deze mocht er absoluut zijn: na een verre ingooi van Matty Cash kopte Tyrone Mings de bal verder en was het Danny Ings die alle ruimte kreeg om de bal met een schitterende omhaal in de rechterhoek achter keeper Freddy Woodman te werken. Een verdiende voorsprong voor de thuisploeg, die moeizaam aan de wedstrijd begon en al vroeg goed wegkwam toen Callum Wilson de bal oog in oog met doelman Emiliano Martínez naast werkte. Pogingen van John McGinn en Cash tot aan de fraaie 1-0 van Ings gingen over het doel.

De 2-0 van Aston Villa na iets meer dan een uur spelen kwam voor rekening van El Ghazi, die net als vorige week tegen Watford (3-2 verlies) een basisplaats kreeg toebedeeld van manager Dean Smith. De VAR wees de scheidsrechter op een handsbal van Jamaal Lascelles, die een kopbal van Mings tegen zijn uitgestoken arm kreeg. El Ghazi schoot de bal vanaf elf meter perfect in de linkerhoek, terwijl Woodman de andere hoek inging. Geen enkele andere speler maakte meer competitiegoals voor the Villans sinds de rentree van de club in de Premier League dan El Ghazi: vijftien. Dat was ook de eindstand, mede omdat de VAR na een vermeende strafschop op Wilson erop wees dat de aanvaller buitenspel stond. Newcastle verloor op de eerste speeldag ook al met 2-4 van West Ham United.

Leeds United - Everton 2-2

De videoscheidsrechter attendeerde arbiter Darren England op een overtreding van Liam Cooper op Dominic Calvert-Lewin in het strafschopgebied. England bekeek de beelden en wees naar de strafschopstip, waarna Calvert-Lewin na een korte aanloop met succes de linkerhoek uitzocht. Enkele minuten voor de pauze kwam Leeds langszij: voormalig Eredivisie-middenvelder Mateusz Klich dook op voor het doel van Jordan Pickford, werd bediend door Patrick Bamford en bleef oog in oog met de keeper koelbloedig. Kort na de pauze kwam Everton opnieuw op voorsprong, doordat Demarai Gray vanuit het strafschopgebied in de draai de ruimte vond voor een diagonaal schot in de verre hoek. Leeds, met Pascal Struijk in de ploeg, slaagde er weer in om langszij te komen: Raphinha maakte een fraai doelpunt met het linkerbeen, met een geplaatst schot van net binnen het strafschopgebied. Struijk en Bamford lieten nog kansen liggen om Leeds de zege te bezorgen.

Crystal Palace - Brentford 0-0

Na de verrassende zege op Arsenal (2-0) tijdens de openingsspeeldag in de Premier League kwam Brentford ook op bezoek bij Palace goed voor de dag. Het waren de bezoekers die op slag van rust de beste mogelijkheid van het duel kregen via Bryan Mbeumo. De aanvaller mocht aanleggen voor een vrije trap, maar raakte de bovenkant van de lat. Ook Conor Gallagher raakte het aluminium. Hij werd na tien minuten spelen al in stelling gebracht en zag zijn inzet van dichtbij op de lat uiteen spatten. In het tweede bedrijf had Brentford een licht overwicht en dook het nog wel een aantal keer gevaarlijk op voor het doel van Vicente Guaita, maar gescoord werd er niet. Jaïro Riedewald werd de volledige wedstrijd op de bank gehouden.