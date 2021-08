Dortmund verliest bij basisdebuut van Malen; Van Bommel wint in extremis

Zaterdag, 21 augustus 2021 om 17:26 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 18:03

Borussia Dortmund heeft de eerste nederlaag in de Bundesliga geleden. Vier dagen na het verlies tegen Bayern München in de strijd om de DFL-Supercup was het team van trainer Marco Rose zaterdagmiddaga niet opgewassen tegen SC Freiburg: 2-1. Donyell Malen maakte voor het eerst zijn opwachting als basiskracht van BVB en werd in de slotfase vervangen door Youssoufa Moukoko. Het VfL Wolfsburg van Mark van Bommel leek een week na de 1-0 zege op VfL Bochum op de eerste speeldag genoegen nemen te moeten nemen met een remise bij Hertha BSC, maar vlak voor tijd werden alsnog drie punten afgedwongen: 1-2.

SC Freiburg - Borussia Dortmund 2-1

Een heerlijke vrije trap van Vincenzo Grifo in de zesde minuut zorgde voor het klassenverschil in de eerste helft. De smaakmaker van Freiburg, dat met Mark Flekken in het doel aantrad, schoot de bal uit een vrije trap vanaf een meter of 25 heerlijk in de linkerhoek achter doelman Gregor Kobel. Dortmund reageerde goed en kreeg enkele grote kansen op een gelijkmaker, maar Jude Bellingham en Erling Braut Haaland waren ongelukkig in de afwerking. Na iets meer dan een half uur spelen trof Bellingham ook nog de paal. Freiburg had echter ook uitzicht op een doelpunt, maar een kopbal van Nico Schlotterbeck belandde recht in de handen van Kobel en Woo-yeong Jeong schoot vanaf een meter of vijf zelfs naast.

Balverlies van Bellingham leidde na 53 minuten spelen de 2-0 van Freiburg in. Na voorbereidend werk van Jeong en Lucas Höler was het Roland Sallai die de bal achter Kobel werkte. Het team van Rose gaf niet op en een kans voor Malen was een voorbode van de 2-1 in minuut 59: na een pass van Felix Passlack ging de bal via het scheenbeen van Yannik Keitel in het doel. In het resterende half uur kon Dortmund de eerste competitienederlaag van het seizoen niet voorkomen. Haaland schoot wild over toen hij de 2-2 op de schoen had, maar echt veel meer uitgespeelde kansen kreeg Dortmund niet.

Hertha BSC - VfL Wolfsburg 1-2

De bezoekers waren de betere in de eerste helft, maar een doelpunt zat er niet in. In de zesde minuut, na een verre vrije trap van Maximilian Arnold, schampte een kopbal van Maxence Lacroix de buitenkant van de linkerpaal. Een kleine tien minuten later was het de beurt aan Wout Weghorst: de aanvaller liep goed weg bij twee verdedigers na een voorzet van Jerome Roussillon en zag hoe doelman Alexander Schwolow de bal over het doel tikte. Hertha, met Javairo Dilrosun in de basis, liet in de eerste helft veel te weinig zien en raakte vlak voor rust ook nog Kevin-Prince Boateng met een blessure kwijt.

De start van de tweede helft mocht er zijn: Weghorst kon voorbereidend werk van Renato Steffen niet afronden en een inzet van Stevan Jovetic, de vervanger van Boateng, kon tijdig door doelman Koen Casteels tot hoekschop worden verwerkt. Na een uur spelen nam Hertha de leiding, nadat de VAR de scheidsrechter op een overtreding van John Anthony Brooks op Dodi Lukebakio had gewezen. Laatstgenoemde maakte geen fout vanaf elf meter: 1-0. Een uitstekende counter leidde een kwartier later de 1-1 in: na een pass van Xavier Schlager schoot Ridle Baku de bal in de korte hoek achter Schwolow. In de slotfase maakte Deyovaisio Zeefuik nog zijn opwachting als invaller en hij zag hoe de bezoekers vlak voor tijd toesloegen dankzij twee andere invallers. Weghorst kopte de bal door en na een bal van Josip Brekalo trof Lukas Nmecha doel: 1-2.