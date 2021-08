‘PSV praat met RB Leipzig over komst van Alexander Sörloth’

Zaterdag, 21 augustus 2021 om 16:18 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 16:23

PSV heeft interesse om Alexander Sörloth op huurbasis van RB Leipzig over te nemen, zo melden enkele media en journalisten zaterdag. De aanvaller, die in het verleden in dienst van FC Groningen was, is de voorbije weken ook al met Olympique Marseille en enkele clubs in Turkije in verband gebracht. PSV zoekt nog naar versterking in aanvallend opzicht en werd in dat kader aan Luuk de Jong van Sevilla gelinkt. Het is onduidelijk of de Oranje-international mag vertrekken dan wel van zins is om naar Eindhoven terug te keren.

Journalisten als Santi Aouna en Ekrem Konur verzekeren zaterdag dat PSV en RB Leipzig praten over een huurovereenkomst voor Sörloth. Dat zou inclusief een optie tot koop zijn. De aanvaller, die in december 26 jaar wordt, maakte een jaar geleden voor twintig miljoen euro de overstap van Trabzonspor naar RB Leipzig. Hij kwam in zijn eerste jaar in Duitse dienst niet verder dan 6 goals in 37 duels en mag nu al naar een andere club uitkijken.

RB Leipzig trok met André Silva van Eintracht Frankfurt al een concurrent van naam aan en heeft ook nog onder meer Brian Brobbey achter de hand. “Het is honderdvijftig procent zeker dat Alexander nog deze maand van club verandert”, zo verzekerde zijn vader Göran Sörloth eerder deze maand. Het valt niet uit te sluiten dat PSV de interesse in de Noors international pas concretiseert als men zich voor de groepsfase van de Champions League plaatst.

De loopbaan van Sörloth is er een met ups en downs, in de letterlijke zin van het woord. Hij mislukte bij FC Groningen, waar hij bleef steken op 8 goals in 35 duels, maar dankzij een goede periode bij FC Midtjylland verdiende hij een miljoenentransfer naar Crystal Palace. Dat was geen onverdeeld succes, net als zijn uitleenperiode aan AA Gent. Een verhuur aan Trabzonspor bleek een gouden zet. Hij scoorde liefst 33 keer in 49 officiële duels en maakte voor minimaal twintig miljoen euro de overstap naar Leipzig.