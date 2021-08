Anderlecht niet blij met lied dat werd gezongen tijdens duel met Vitesse

Zaterdag, 21 augustus 2021 om 15:50 • Dominic Mostert • Laatste update: 16:20

De clubleiding van Anderlecht is niet blij met een lied dat donderdagavond werd gezongen tijdens de wedstrijd tegen Vitesse (3-3). Na de doelpunten van Benito Raman, de spits die tweemaal scoorde in de Conference League-voorrondewedstrijd, zong een groep supporters 'alle boeren zijn homo'. Dat doen ze omdat Raman dat lied in 2015 in de microfoon zong, toen hij nog voor AA Gent speelde.

Raman scandeerde het lied in december 2015 voor de harde kern van Gent na een gewonnen wedstrijd tegen KV Kortrijk. Het was een steek onder water richting rivaal Club Brugge, daar supporters van Club te boek staan als 'boeren'. Zelf bood Raman destijds snel zijn excuses aan voor zijn uitlating; hij werd door Gent voor een speeldag geschorst. De spits speelt sinds dit seizoen bij Anderlecht en wordt steeds populairder op het Lotto Park. Als hij uitblinkt klinkt het lied dat hij in 2015 zelf zong, maar Anderlecht vraagt de fans het lied niet meer te zingen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Wij horen dat ook in het stadion, maar het is een minderheid van de supporters. Noch de club, noch de spelers vinden dit een goed idee. We zouden veel liever hebben dat er iets anders gezongen wordt. Daarom gaan we praten met de supporters. Niet om hen te straffen, maar om duidelijk te maken dat er genoeg andere liedjes zijn om te zingen", aldus clubwoordvoerder Mathias Declercq, die er tegenover Bruzz aan toevoegt dat iedereen desgewenst een klacht kan indienen bij het meldpunt voor discriminatie.

De oproep van Anderlecht doet denken aan recente uitspraken van Jürgen Klopp. De trainer van Liverpool riep supporters op om te stoppen met gezang over 'Chelsea rent boys' richting huurlingen van Chelsea, zoals vorige week zaterdag gebeurde richting Billy Gilmour, een middenvelder van Norwich City. 'Rent boys' is een term die wordt gebruikt om te refereren aan mannelijke sekswerkers, met name van jonge leeftijd, die seks hebben met andere mannen. Omdat de term 'rent' ook 'huur' betekent, worden huurlingen van Chelsea soms zo genoemd door supporters van andere clubs.