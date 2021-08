Liverpool blijft winnen in aanloop naar kraker van komende zaterdag

Zaterdag, 21 augustus 2021 om 15:18 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 16:24

Liverpool heeft zaterdag ook de tweede speeldag van de Premier League winnend afgesloten. Exact een week na de 0-3 zege op Norwich City was het team van manager Jürgen Klopp te sterk voor Burnley dankzij doelpunten van Diogo Jota en Sadio Mané: 2-0. Virgil van Dijk vormde wederom met Joel Matip het hart van de defensie. Over een week staat de eerste vuurproef voor Liverpool op het programma, als Chelsea in het kader van de derde speeldag op bezoek komt op Anfield. Het stadion van Liverpool was zaterdag voor het eerst in anderhalf jaar weer volledig uitverkocht.

Liverpool moest genoegen nemen met een minimale voorsprong in de rust. Het team van Klopp speelde een verdienstelijke eerste helft, maar slechts een enkel doelpunt zorgde voor het verschil tegen het team van Sean Dyche. Na nog geen twintig minuten spelen verstuurde Konstantinos Tsimikas vanaf de linkerkant een precieze pass richting het hart van het zestienmetergebied, waar Jota zijn hoofd tegen de bal zette: 1-0. Het was voor de Portugees zijn eerste competitietreffer in eigen huis sinds november 2020. De zes daaropvolgende treffers in de Premier League, tot zaterdag, waren allemaal buitenshuis.

Enkele minuten later dacht Liverpool op 2-0 te komen toen Mohammed Salah een fijne pass van Harvey Elliott, die voor het eerst in het een Premier League-duel van the Reds in de basis stond, diagonaal achter doelman Nick Pope schoot. De VAR wees de arbiter echter op (nipt) buitenspel van de Egyptenaar en dus werd de treffer afgekeurd. Pogingen van Liverpool in het restant van de eerste helft misten precisie, zoals bij Virgil van Dijk of Trent Alexander-Arnold, of werden tijdig geblokt. Bij Burnley, met Erik Pieters op de bank, waren Dwight McNeil en Chris Wood dreigend, maar doelman Alisson kon niet worden geklopt.

Burnley vond vlak na de pauze het net via Ashley Barnes, maar hij stond duidelijk buitenspel. Het was vervolgens weer Liverpool dat de dienst uitmaakte. Een inzet van Sadio Mané ging naast, McNeil kon tijdig een schot van Salah blokken en Pope reageerde goed op een poging van Mané. In minuut 69 kwam het team van Klopp alsnog op 2-0. Na een lange crosspass van Van Dijk kwam de bal via Elliott en Alexander-Arnold terecht bij Mané, die het leer met een halve volley laag in de rechterhoek achter Pope schoot. Het was voor de Senegalees zijn vijftigste Premier League-thuisgoal voor Liverpool in 84 duels op Anfield.

Meer goals vielen er niet op Anfield, mede omdat Barnes in de doelmond een inzet van Matip onschadelijk maakte. Burnley, waar Pieters elf minuten voor tijd de plek van Johann Gudmundsson innam, ontbeerde kwaliteit om nog terug in de wedstrijd te komen en moest, net als vorige week tegen Brighton & Hove Albion (1-2), een nederlaag slikken. The Clarets spelen volgende week zondag thuis tegen Leeds United.