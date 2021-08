Eerste basisplek voor Donyell Malen is een feit bij Borussia Dortmund

Zaterdag, 21 augustus 2021 om 14:44 • Dominic Mostert • Laatste update: 12:47

Donyell Malen heeft zaterdagmiddag zijn eerste basisplaats als speler van Borussia Dortmund. De aanvaller staat naast Erling Braut Haaland in de voorhoede in de competitiewedstrijd tegen SC Freiburg. Het uitduel begint om 15.30 uur. Borussia Dortmund gaat voor de tweede zege op rij, na de 5-2 overwinning op Eintracht Frankfurt in de seizoensouverture.

Malen maakte twee weken geleden zijn officiële debuut in het tenue van Borussia Dortmund. De ex-PSV’er deed 24 minuten mee in het bekerduel met SV Wehen Wiesbaden (0-3), als vervanger van Steffen Tigges, en een week later wachtte zijn debuut in de Bundesliga. Malen maakte in de 5-2 zege op Eintracht Frankfurt zeventien minuten voor tijd zijn opwachting als vervanger van Belgisch international Thorgan Hazard. Woensdag deed hij 33 minuten mee in de verloren Supercup-wedstrijd tegen Bayern München (1-3).

De zomeraankoop, aangetrokken voor minstens dertig miljoen euro, zag dat de zestienjarige Youssoufa Moukoko de voorkeur kreeg tegen Bayern. Nu begint het talent echter op de bank. Verder wijken de namen in de opstelling niet af van woensdagavond. Malen komt één landgenoot tegen in Freiburg, want Mark Flekken verdedigt het doel van de thuisploeg. De Nederlander miste een groot deel van het afgelopen seizoen wegens blessureleed, veroverde laat in het seizoen een basisplek en is ook in de nieuwe jaargang de eerste keus.

Opstelling Borussia Dortmund: Kobel; Passlack, Witsel, Akanji, Schulz; Dahoud, Bellingham, Reyna; Reus; Haaland, Malen