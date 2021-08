‘Tokkietalkshowtafel’ Veronica Inside aangepakt na uitzending van vrijdag

De manier waarop Dick Advocaat aan de tafel van Veronica Inside in bescherming wordt genomen omtrent zijn prestaties als trainer van Feyenoord, kan niet op waardering rekenen bij Henk Spaan. In het verleden betoogde Johan Derksen meermaals dat Advocaat 'het maximale' uit de spelersgroep van Feyenoord haalde, maar onder zijn opvolger Arne Slot speelt de club in de afgelopen weken aantrekkelijker voetbal dan in de laatste paar seizoenen vaak het geval was.

Feyenoord won donderdag met 5-0 van IF Elfsborg, vier dagen na een 0-4 zege op Willem II in de Eredivisie. In Rotterdam-Zuid heerst een goede stemming, maar er klinkt ook kritiek op Advocaat: heeft hij inderdaad het maximale gepresteerd als trainer van Feyenoord, met een vijfde plaats in het afgelopen seizoen? Derksen uitte vrijdagavond zijn onvrede over het commentaar van NOS-verslaggever Arman Avsaroglu, die zich negatief uitliet over Advocaat. "Ze spelen tegen het tweede elftal van Alblasserdam, hè. Daar lopen ze overheen en dan concludeert hij dat Advocaat het hartstikke slecht gedaan heeft bij Feyenoord. Dat vind ik een beetje goedkoop."

Derksen was evenmin te spreken over de bijdrage van Annette van Trigt, presentatrice van het programma Langs de Lijn, die er volgens de analist niet zit 'omdat ze wat kan, maar omdat ze getrouwd is met de baas van de NOS'. "Die twee hebben daar Advocaat zitten afmaken, terwijl hij het in die jaren bij Feyenoord uitstekend gedaan heeft." Spaan ergert zich aan de haast kritiekloze analyses over de periode van Advocaat als trainer van Feyenoord. In Het Parool spreekt de columnist zaterdag meermaals van een 'tokkietalkshowtafel', doelend op Veronica Inside.

"Ik ben benieuwd of aan de tokkietalkshowtafel de naam Dick Advocaat nog vaak zal vallen", schrijft Spaan. "Jarenlang was er rond de tokkietalkshowtafel in de wijde omtrek geen betere trainer te vinden dan Dick, vaak liefkozend Dickie genoemd. Het voetbal van Feyenoord was niet om aan te zien, maar dat lag nooit aan Dickie, volgens de aanzittende experts aan de tokkietalkshowtafel. Als ik Feyenoord zo zie voetballen, denk ik toch echt dat Arne Slot een iets modernere trainer is dan de grote favoriet van de tokkietalkshowtafel."