Roger Schmidt spaart vijf basiskrachten voor return tegen Benfica

Zaterdag, 21 augustus 2021 om 18:56 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:26

De opstelling van PSV voor de thuiswedstrijd tegen SC Cambuur in de Eredivisie is bekend. Roger Schmidt geeft een vijftal basiskrachten rust in aanloop naar de return in de Champions League tegen Benfica van aanstaande dinsdag. De wedstrijd tussen PSV en Cambuur begint zaterdagavond om 20.00 uur in het Philips Stadion. PSV hoopt, na de 0-2 zege van vorige week op Heracles Almelo, ook de tweede competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen te winnen, terwijl Cambuur hoopt van de 'nul' af te komen.

Vorige week liet Schmidt al de nodige reservespelers opdraven voor de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo (0-2 zege) en nu kiest hij er opnieuw voor om basisspelers te sparen, met het oog op de returnwedstrijd tegen Benfica in de laatste voorronde van de Champions League. PSV had de wedstrijd tegen Cambuur kunnen uitstellen in verband met Europese verplichtingen, maar daar voelde de club niets voor. De club uit Eindhoven kon ondanks een gewijzigde ploeg tegen Heracles niet voorkomen dat er in Portugal met 2-1 verloren werd in de heenwedstrijd.

Schmidt houdt Noni Madueke, Mario Götze, Ibrahim Sangaré, Ramalho en Philipp Max op de bank voor het duel met Cambuur. De vorige week gespaarde Drommel verdedigt het doel en vindt voor hem in het hart van de defensie Olivier Boscagli en Armando Obispo, die vermoedelijk het centrum vormen. De backposities worden waarschijnlijk ingenomen door Phillipp Mwene en Jordan Teze. Op het middenveld heeft Davy Pröpper een basisplek, net als Mauro Junior. In de voorhoede geeft Schmidt het vertrouwen aan Bruma.

Bij Cambuur maakte de Hongaarse aanwinst Tamas Kiss deze week zijn entree op het trainingsveld. De huurling van Puskás Akadémia staat meteen in de basis. Ook spits Tom Boere start vanaf het begin. Nick Doodeman en Sam Hendriks, tegen Groningen nog basisspelers, worden door trainer Henk de Jong geslachtofferd. De Friezen verloren in de seizoensouverture met 1-2 van FC Groningen en hopen stiekem op een resultaat op bezoek bij PSV.

Opstelling PSV: Drommel; Mwene, Teze, Boscagli, Obispo; Van Ginkel, Pröpper; Bruma, Mauro, Gakpo; Zahavi

Opstelling Cambuur: Stevens; Mac-Intosch, Schouten, Schmidt, Bangura; Hoedemakers, Breij, Maulun; Kiss, Boere, Kallon