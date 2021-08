De elf van Koeman in ‘duel tussen Leeuw Depay en Leeuwen van Bilbao’

Zaterdag, 21 augustus 2021 om 20:37 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 20:46

De opstelling van Barcelona voor het altijd lastige uitduel met Athletic Club in LaLiga is bekend. Trainer Ronald Koeman kiest zaterdagavond voor dezelfde elf waarmee afgelopen zondag op de eerste speeldag met 4-2 van Real Sociedad werd gewonnen. Dat betekent dat onder meer Sergiño Dest, Frenkie de Jong en Memphis Depay aan het startsignaal verschijnen in Bilbao. Het duel in San Mamés, door Mundo Deportivo omgedoopt als ‘het duel tussen El León Memphis en Los 'Leones' del Athletic, gaat om 22.00 uur van start.

Neto staat opnieuw onder de lat als vervanger van Marc-André Ter Stegen en heeft een defensie met Dest, Gerard Piqué, Eric Garcia en Jordi Alba voor zich. Op het middenveld staan naast De Jong ook captain Sergio Busquets en Pedri. De achttienjarige wordt na zaterdag op vakantie gestuurd door Koeman, na een seizoen waarin hij vrijwel alles voor Barcelona speelde en ook nog eens aan het EK en de Olympische Spelen deelnam. Dat betekent dat hij op 29 augustus tegen Getafe ontbreekt. Het is nog onduidelijk of bondscoach Luis Enrique ook ervoor kiest om de tiener begin september rust te gunnen.

De voorhoede wordt wederom gevormd door Depay, Antoine Griezmann en Martin Braithwaite. De Deen was op de eerste speeldag goed voor twee treffers en een assist en lijkt verzekerd van een basisplaats naast Depay en Griezmann zolang Ansu Fati, Ousmane Dembélé en Sergio Agüero in de ziekenboeg verkeren. Athletic kwam op de eerste speeldag niet tot winst. Het team van Marcelino speelde met 0-0 gelijk in de uitwedstrijd tegen promovendus Elche.

In de wedstrijdselectie ontbreekt Philippe Coutinho, die nog geen groen licht van de medische staf heeft gekregen. Fati, Óscar Mingueza, Ter Stegen, Dembélé en Agüero kampen met divers blessureleed. Net als op de eerste speeldag ontbreken Miralem Pjanic, Samuel Umtiti en Álex Collado om ‘technische redenen’ in de wedstrijdselectie van los Azulgrana. Het drietal komt niet in de plannen van Koeman voor dit seizoen voor en zal hoogstwaarschijnlijk nog deze maand worden verhuurd dan wel verkocht.

Opstelling Barcelona: Neto; Dest, Piqué, Eric Garcia, Jordi Alba; Busquets, De Jong, Pedri; Griezmann, Braithwaite en Depay.