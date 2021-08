Toon Gerbrands onthult: zes clubs meldden zich voor Roger Schmidt

Zaterdag, 21 augustus 2021 om 09:21 • Yanick Vos

Zes clubs hebben deze zomer interesse getoond in PSV-trainer Roger Schmidt. In gesprek met de NOS vertelt algemeen directeur Toon Gerbrands dat de Duitse oefenmeester geen trek had in een vertrek. Schmidt heeft een doorlopend contract tot medio 2022 in Eindhoven en wil zich daaraan houden. De coach heeft dan ook geen moment nagedacht over een vertrek bij PSV.

"Mensen onderschatten het weleens, maar er zijn zo'n zes aanbiedingen voor hem binnengekomen vanuit allerlei internationale clubs", zegt Gerbrands in een interview met de omroep. Onder meer Eintracht Frankfurt en Hertha BSC toonden interesse. "Maar dan is het ook een mooie man die zegt: ik heb geen clausule in mijn contract en ik heb hier bovendien nog nooit een wedstrijd met supporters beleefd. Dus ik blijf hier gewoon. Hij heeft nu een aantal wedstrijden meegemaakt hoe de steun hier is, hij vond het uitermate bijzonder hoe de sfeer hier in het Philips Stadion kan zijn."

Over een nieuw contract hebben PSV en Schmidt nog niet gesproken. “We spreken elkaar natuurlijk vaak, dus ergens zal dit onderwerp een keer gaan komen”, aldus Gerbrands, die hoopt dat Schmidt zich dinsdag met PSV weet te plaatsen voor de groepsfase van de Champions League. Op eigen veld moet een 2-1 achterstand tegen Benfica worden weggepoetst. Lukt dat niet, dan komt PSV dit seizoen in actie in de Europa League. Gerbrands laat weten dat het al dan niet plaatsen voor de Champions League bepalend zal zijn voor het seizoen. “In positieve zin, zeker”, aldus de directeur. “Als wij op het Champions League-podium kunnen spelen, met jonge spelers die zich op die manier in de kijker kunnen spelen, dat maakt echt verschil.”

Met nog anderhalve week tot het sluiten van de transfermarkt, lijkt PSV zich nog te willen versterken op meerdere posities. In de wandelgangen wordt de naam van Luuk de Jong veelvuldig in verband gebracht met de Eindhovenaren. De Oranje-international zit op de bank bij Sevilla en lijkt een positie gedaald in de pikorde nu zijn werkgever vrijdag de komst van Rafa Mir bekendmaakte. De Spaanse spits komt voor zestien miljoen euro over van Wolverhampton Wanderers. "Ik kan er niet zo veel over zeggen, behalve dat Luuk de Jong een boegbeeld is", zegt Gerbrands. "Sinds zijn vertrek hebben we altijd goed contact gehouden, dus dat contact is altijd gebleven."