Kieft: ‘Nauwelijks tot geen ontwikkeling bij de totale mens Louis van Gaal’

Zaterdag, 21 augustus 2021 om 07:38 • Yanick Vos • Laatste update: 07:52

Wim Kieft is niet verrast door de manier waarop Louis van Gaal zich afgelopen dinsdag presenteerde als nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Van Gaal gaat voor de derde keer aan de slag als keuzeheer van Oranje, met het WK van 2022 als het grote doel. “De persconferentie van Louis van Gaal viel vooraf natuurlijk al uit te tekenen met zijn ’vrienden van de media’.”

"Het is weer een nieuwe kennismaking met mijn vrienden van de media", opende Van Gaal de persconferentie. "Het is toch wat, hè, dat ik hier weer zit, voor de derde keer. In 2000 vond ik het een eer. In 2012 vond ik het een eer om het land te dienen. Maar nu vind ik het nog veel meer eer. Ik ben uiteindelijk al vijf jaar met pensioen. Ik zag ook de noodzaak in: wie zou het anders moeten doen, deze job? Eén punt achter, een voorbereidingstijd van anderhalve dag: wat is dat? Wat kun je doen? Wat kun je veranderen? Wat moet je juist niet veranderen? Toen de KNVB bij me kwam, wist ik natuurlijk wel waarvoor het was. Maar op het moment dat het telefoontje gaat..."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Die houding ook, dat hooghartige, arrogante; een groot toneelspel dat je kan dromen. Er zit nauwelijks tot geen ontwikkeling in bij de totale mens Louis van Gaal en daarom verbaast het me ook allemaal niet”, schrijft Kieft zaterdag in zijn column voor De Telegraaf. “Van z’n bescheidenheid heeft hij het ook nooit moeten hebben. Wij, het Nederlandse volk, moeten heel dankbaar zijn dat de grote Louis zich bereid heeft gevonden om het Nederlands elftal onder zijn hoede te nemen. Hij doet het niet voor Louis zelf. Nee, natuurlijk niet. Wie zou zoiets kunnen bedenken?”

Als trainers als Carlo Ancelotti of Zinédine Zidane dergelijke woorden in de mond zou nemen, zou Kieft het geloofwaardiger vinden. “Van wanneer Van Gaals laatste hoofdprijs dateert, weet niemand meer. De FA Cup met Manchester United na 400 miljoen euro aan investeringen kan je eigenlijk niet eens laten meetellen”, alds Kieft. “Ancelotti en Zidane hebben alles gewonnen wat er te winnen valt en niet eenmaal, maar meerdere keren. Alleen nemen die twee het woord ’ik’ nooit in de mond. Zij hebben dat ook totaal niet nodig, in tegenstelling blijkbaar tot iemand als Van Gaal.”

Kieft benadrukt dat Van Gaal door de KNVB is gevraagd omdat Frank de Boer zelf opstapte na het teleurstellend verlopen EK. “Normaal had hij met het beschikbare spelersmateriaal en het niveau van de tegenstanders zomaar tot de halve finale of zelfs de finale van het Europees kampioenschap kunnen reiken. Daarom, als Van Gaal maar een beetje z’n oude niveau haalt als trainer-coach dan kan het toch niet zo zijn dat we ons druk moeten maken of Oranje wel of niet naar het WK in Qatar afreist.”

Van Gaal maakt aanstaande vrijdag zijn definitieve Oranje-selectie bekend voor de komende interlandperiode. Begin september vervolgt het Nederlands elftal de kwalificatiecyclus voor het WK in Qatar. Op woensdag 1 september staat de uitwedstrijd tegen Noorwegen op het programma. Daarna volgt het duel met Montenegro (zaterdag 4 september), waarna op 7 september de confrontatie met Turkije op het programma staat.