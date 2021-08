Arnesen: ‘Ajax is bijvoorbeeld goud, wij waren nog niet eens brons’

Zaterdag, 21 augustus 2021 om 07:15

Frank Arnesen kreeg als technisch directeur van Feyenoord vorig seizoen veel kritiek te verwerken vanwege de spelers die hij naar De Kuip haalde. Mark Diemers, Bryan Linssen, Christian Conteh, João Teixeira, Uros Spajic en Lucas Pratto bleken niet de voltreffers waar de achterban op hoopte. De aankopen van dit seizoen doen het beter en dat heeft volgens Arnesen mede te maken door een betere afdeling scouting, die volledig op zijn kop is gegooid.

Deze transferperiode lijkt vooralsnog beter uit te pakken voor Feyenoord. Guus Til is gehuurd van Spartak Moskou en heeft zich al in de kijker gespeeld bij het Nederlands elftal, terwijl Alireza Jahanbakhsh, Marcus Pedersen, Gernot Trauner en Fredrik Aursnes eveneens een goede indruk maken. “We zijn financieel heel beperkt, dus moeten we puzzelen”, legt Arnesen uit in het Algemeen Dagblad. “Alireza Jahanbakhsh hebben we echt voor een heel laag bedrag gehaald. Daar was ik enorm blij mee. Ook Guus Til heeft heel veel ingeleverd, hij wilde zo graag naar Feyenoord. Gernot Trauner komt uit de scouting, net als de Noorse jongens. We hadden ze allemaal in beeld.”

Aan de afdeling scouting is de afgelopen tijd veel aandacht besteed. Het Amerikaanse bedrijf Sportsology heeft de voetbaltak van Feyenoord helemaal doorgelicht. “Ze kwamen met aanbevelingen, ook wat betreft de scouting”, aldus Arnesen. “Dat delen ze in naar 'goud', 'zilver' en 'brons'. Ajax is bijvoorbeeld goud, wij waren nog niet eens brons. Nu hebben we zeven nieuwe scouts en zitten we tussen zilver en brons in.” Met die nieuwe status is Feyenoord overigens nog niet tevreden. “We kunnen nog lang niet iedereen halen die ze boven water toveren. Maar we hebben wel iedereen in kaart.”

Arnesen slaagde er ook in om Arne Slot aan te stellen als hoofdtrainer. Onder zijn leiding is Feyenoord dit seizoen goed van start gegaan. “Ik dacht dat Arne Slot onhaalbaar zou zijn voor Feyenoord. Maar toen kreeg ik te horen dat hij zijn contract bij AZ niet zou gaan verlengen. Ik vond hem interessant vanwege de manier waarop AZ speelde en hoe hij zich presenteerde na wedstrijden. En dus heb ik met hem afgesproken”, vertelt Arnesen. “Dat gesprek duurde maar liefst vier uur. Ik had daar een prachtig gevoel over.”

Een week na het eerste gesprek sprak Arnesen nogmaals met Slot. Hij besloot vervolgens algemeen directeur Mark Koevermans in te schakelen. Samen gingen zij naar Slot voor een gesprek. Toen ook de raad van commissarissen akkoord was, tekende de nieuwe trainer in De Kuip. “Ik heb intern gezegd: we halen een jonge trainer en hij komt terecht bij een grote en moeilijke club. Slot moet de tijd krijgen, want financieel is er ook nog eens weinig mogelijk, terwijl er veel spelers zouden vertrekken. We hebben afgesproken: geen paniek als het tegenzit. Daar heeft iedereen zich aan geconformeerd.”