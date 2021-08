Ronald Koeman: ‘Het zit niet in zijn karakter om een band op te eisen’

Vrijdag, 20 augustus 2021 om 23:44

Frenkie de Jong begint zaterdagavond in de uitwedstrijd tegen Athletic Club aan zijn derde jaar in dienst van Barcelona. Trainer Ronald Koeman benadrukt in gesprek met het Algemeen Dagblad dat de tijd van aanpassen nu wel voorbij is voor de 24-jarige middenvelder, waardoor er hogere verwachtingen bestaan. Tegelijkertijd legt Koeman uit dat De Jong op dit moment nog niet in beeld was om de aanvoerdersband bij Barcelona over te nemen van de naar Paris Saint-Germain vertrokken Lionel Messi.

“Als je in je derde jaar zit bij een club, dan ben je de aanpassing voorbij. Dan ziet iedereen je als een volwaardige kracht. Daar horen verwachtingen bij. Ik heb het zelf vroeger ervaren en zo is het nu met Frenkie ook. De ontwikkeling die hij in die twee jaar sinds dat debuut in Bilbao heeft gemaakt, is prima. Die zit ’m in zijn inbreng in het spel. In het begin speel je mee, zoek je je plek en je rol. Nu is het spel van Barcelona mede op hem gericht”, zo geeft Koeman te kennen. Hij benadrukt dat een deel van de erfenis van Messi ook op de schouders van De Jong terecht zal komen.

“Met het vertrek van Leo zijn we dertig goals in de competitie kwijt, plus nog een reeks assists. Dat moet gecompenseerd worden. In de laatste fase van het aanvalsspel zal ook Frenkie nóg meer inbreng moeten krijgen. Concreet: door nog vaker voor het doel te komen en te scoren”, stelt de oefenmeester van Barcelona. Sergio Busquets, Gerard Piqué, Sergi Roberto en Jordi Alba nemen de aanvoerdersband van Messi over. “Dat zijn allemaal Catalaanse jongens. Een bewuste keuze.”

“Voor Frenkie zie ik daar nu geen rol in”, zegt Koeman. “Maar het is natuurlijk zo: van de oude garde loopt de carrière een keer op z’n eind. Maar Frenkie is daar zelf ook bescheiden in. Het zit niet in zijn karakter om een band op te eisen. Misschien is het iets voor de langere termijn. Eerst maar eens de focus op dit seizoen. Zorgen dat we goed beginnen.”