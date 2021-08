Kieft: ‘Leuk voor de Eredivisie, maar ongeschikt voor de grote clubcompetities’

Vrijdag, 20 augustus 2021 om 23:20

Wim Kieft stelt dat het allemaal ‘wat leuker oogt’ bij Feyenoord onder de nieuwe trainer Arne Slot. De Rotterdammers wonnen dit seizoen voorlopig alle officiële wedstrijden en maakten donderdag gehakt van IF Elfsborg (5-0), waardoor een plek in de groepsfase van de Conference League heel dichtbij is. Kieft schrijft in zijn column in De Telegraaf dat er voor Eredivisie-begrippen een ‘prima team’ staat, maar benadrukt dat Guus Til en Alireza Jahanbakhsh ongeschikt zijn voor de ‘internationale clubcompetities’.

“Het sprankelt allemaal iets meer. Dat is een understatement, maar tegelijkertijd zijn de tegenstanders nog niet van bijster hoog niveau geweest”, schrijft Kieft. “Het leuke in Rotterdam is dat het voor het publiek niets uitmaakt of Feyenoord nu speelt in de Champions League, Europa League of Conference League. Ze zijn daar altijd enthousiast en komen iedere keer weer met z’n allen. Het maakt niet uit of het tegen een ploeg uit Letland is of de kampioen van Italië.”

“Feyenoord, De Kuip, het kan je verlammen als speler, maar ook opstuwen en dat lijkt te gebeuren met het huidige Feyenoord van Arne Slot”, vervolgt de oud-spits. Hij vindt dat er voor de Eredivisie een goed team staat bij Feyenoord en stelt dat Til en Jahanbakhsh iets extra’s toevoegen aan het elftal. Zij speelden in de afgelopen jaren weinig bij Spartak Moskou, SC Freiburg en Brighton & Hove Albion. “Leuk dus voor de Eredivisie, maar ongeschikt voor de grote internationale clubcompetities. Daar zien ze dat ook en je merkt hoe moeilijk het is voor de Nederlandse topscorer Georgios Giakoumakis om bij een goede club onderdak te vinden.”

“Of Riechedly Bazoer of Oussama Tannane, die toch belangrijke steunpilaren waren voor het succes van Vitesse, maar moeite hebben een mooie transfer te maken. Of AZ’er Teun Koopmeiners”, benadrukt Kieft. Hij constateert dat het bij Tannane en Koopmeiners leidt tot ‘frustraties en aanvaringen met de trainer’. “Het valt te hopen dat ze alsnog kunnen vertrekken en anders zullen ze zich toch moeten neerleggen bij minimaal een half jaartje uitblinken in de Eredivisie.”