Anderson (ex-Man United) moet vrezen voor gevangenisstraf van tien jaar

Vrijdag, 20 augustus 2021 om 22:58 • Chris Meijer

Anderson Luís De Abreu Oliveira, kortweg Anderson, moet vrezen voor een gevangenisstraf. De 33-jarige oud-middenvelder wordt ervan verdacht deel te hebben uitgemaakt van een criminele organisatie, die zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal, fraude en witwassen. Indien Anderson schuldig wordt bevonden, kan hij een gevangenisstraf van tien jaar opgelegd krijgen.

Het onderzoek naar Anderson - die een van de totaal acht personen is die onderzocht wordt - maakt deel uit van Operatie Cryptoshow. Hij zou deel hebben uitgemaakt van een groep die met cryptogeld grote bedragen heeft gestolen en witgewassen. Er zou bijna vijf miljoen euro zijn buitgemaakt bij grote bedrijven in de staalindustrie, door het geld op illegale wijze om te leiden. Dat bedrag is door de aankoop van cryptogeld witgewassen.

Het appartement van Anderson in Porto Alegre is vorig jaar al door de politie doorzocht en daarbij is zijn computer in beslag genomen. Anderson heeft bevestigd dat hij handelde in cryptogeld, maar ontkent verder iedere betrokkenheid. “We zijn nog niet opgeroepen, dus het is lastig hierover te praten. Er is een onderzoek aan de gang, daar is Anderson van op de hoogte. Maar hij gaat aantonen dat hij een slachtoffer is en geen dader. Zo staat hij er nu in”, zo vertelt Andersons advocaat Julio Cezar Coitinho Junior in gesprek met Globo.

Anderson, negenvoudig international van Brazilië, zette in september 2019 in dienst van het Turkse Adana Demirspor al op 32-jarige leeftijd een punt achter zijn loopbaan. Manchester United telde in de zomer van 2007 nog 31,5 miljoen euro om Anderson binnen te halen, nadat hij furore had gemaakt bij Grêmio en FC Porto. Zijn verblijf in Engeland werd nooit een succes en hij kwam vervolgens via Fiorentina, Internacional en Coritiba FC in Turkije terecht.