PSG profiteert optimaal van zwak optreden van Marco Bizot

Vrijdag, 20 augustus 2021 om 22:54 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:04

Paris Saint-Germain heeft vrijdagavond ook zijn derde wedstrijd van het seizoen gewonnen. De sterrenploeg van Mauricio Pochettino had het niet makkelijk tegen Stade Brest, maar kwam mede door weifelend ingrijpen van Marco Bizot toch aan drie punten: 2-4. De voormalig doelman van AZ zag er met name bij het derde doelpunt van PSG slecht uit, door een houdbaar schot van meer dan 35 meter te laten glippen.

Op de waslijst aan afwezigen bij PSG stond onder meer de naam van Lionel Messi, Neymar en de geblesseerde Sergio Ramos. Met Georginio Wijnaldum in de basis begonnen de Parijzenaren sterk aan de wedstrijd en na 23 minuten volgde de openingstreffer van Ander Herrera. De Spanjaard stond op de rand van de zestienmeter klaar om een afvallende bal op te vangen en volleerde die knap ineens achter Bizot, die meer had kunnen uitrichten dan slechts zijn vingertoppen achter de bal te zetten: 0-1.

Nadat Achraf Hakimi een grote kans had gemist door recht op Bizot te schieten, vergrootte Kylian Mbappé na ruim een half uur de score voor PSG. Het schot van Georginio Wijnaldum ketste af op het lichaam van Lilian Brassier, waarna Mbappé met een kopbal profiteerde: 0-2. Stade Brest had nauwelijks iets in te brengen, maar kwam op slag van rust wel terug. Een sublieme hakbal van Romain Faivre kwam tot bij Franck Honorat, die de verre hoek vond via de vingertoppen van Navas: 1-2. De doelman van PSG, die voorlopig de voorkeur geniet boven Gianluigi Donnarumma, baalde zelf dat hij de bal niet tegenhield, want die leek te pakken.

Na rust greep PSG opnieuw overduidelijk het initiatief, maar moest Navas met de voeten redding brengen op de doorgebroken Irvin Cardona. Zo kwamen de bezoekers goed weg en na 73e minuut volgde het meest opmerkelijke doelpunt van de avond. Idrissa Gueye legde van meer dan 35 meter aan en zag de bal via de vingers van Bizot binnen ploffen: 1-3. PSG bleek de gelederen wederom niet gesloten te kunnen houden en stond toe dat Steve Mounié de bal op de borst kon aannemen en door de benen van Navas kon binnen schieten: 2-3. Mounié kreeg een grote kopkans op de 3-3, maar raakte het lichaam van Thilo Kehrer. Aan de overzijde maakte invaller Ángel Di María het op de counter af, door de bal subtiel over Bizot te liften: 2-4.