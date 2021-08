De Graafschap wint weerzien met Seuntjens; Jong Ajax boekt eerste zege

Vrijdag, 20 augustus 2021

De Graafschap heeft de topper tegen NAC Breda en het weerzien met Ralf Seuntjens weten te winnen. Door doelpunten van Joey Konings en Devin Haen wonnen de Superboeren op De Vijverberg met 2-0. Jong Ajax boekte tegelijkertijd zijn eerste zege (2-3) van het Keuken Kampioen Divisie-seizoen op bezoek bij FC Den Bosch, dat tegelijkertijd tegen zijn eerste puntverlies aanliep. Het duel tussen ADO Den Haag en FC Emmen is een half uur later begonnen, doordat er problemen waren met het licht in het Cars Jeans Stadion. Uiteindelijk diende FC Emmen de club uit de Hofstad zijn eerste nederlaag toe: 1-2.

De Graafschap - NAC Breda 2-0

Ondanks dat De Graafschap de betere ploeg was in de beginfase, zorgde Pjotr Kestens voor het eerste gevaar namens NAC Breda. De eerste grote kans was echter voor Joey Konings, wiens inzet van de lijn gehaald werd. Het was Konings die na 37 minuten spelen de score opende, nadat hij bediend werd door Julian Lelieveld. Kort na rust voorkwam Nick Olij dat Jonathan Opoku de marge kon verdubbelen. Nadat Jeffry Fortes over had geschoten, zorgde Jethro Mashart er door een poging van Danny Verbeek van de lijn te halen voor dat het nog bij 1-0 bleef. NAC was kort voor het einde nog heel dicht bij de gelijkmaker, toen Ted van de Pavert op de lat van zijn eigen doel kopte. Kort voor het einde maakte invaller Devin Haen aan alle onzekerheid een einde door de 2-0 aan te tekenen.

Joey Konings zet de Graafschap op een 1-0 voorsprong tegen NAC ??ESPN #?? #GRANAC pic.twitter.com/ny5XdKQWZY — ESPN NL (@ESPNnl) August 20, 2021

ADO Den Haag - FC Emmen 1-2

De aftrap van het duel tussen ADO Den Haag en FC Emmen liet een halfuur op zich wachten, omdat er problemen waren met het licht in het Cars Jeans Stadion. Vervolgens kwam FC Emmen al vroeg op voorsprong. Jeredy Hilterman kopte raak na een voorzet van Peter van Ooijen. In het restant van de eerste helft vielen er over en weer kansen te noteren: Boy Kemper dook namens de thuisploeg op in kansrijke positie, terwijl Lorenzo Burnet en Rui Mendes gevaar stichtten namens FC Emmen. Vrijwel direct na rust kwam ADO op gelijke hoogte, door een rake kopbal van Vicente Besuijen op aangeven van Amar Catic. Nadat Aaron Meijers naast kopte, kwam FC Emmen een kwartier voor het einde op voorsprong. Hilterman was andermaal trefzeker met het hoofd, deze keer op aangeven van Mendes. Van Ooijen raakte vervolgens nog de lat, maar in de 1-2 stand kwam geen verandering meer.

FC Den Bosch - Jong Ajax 2-3

Al na een minuut moest Charlie Setford - die debuteerde als jongste doelman ooit in Jong Ajax - een tegendoelpunt incasseren. Roy Kuijpers ontdeed zich in het strafschopgebied van twee tegenstanders en schoot in de korte hoek raak. Met 22 minuten op de klok poetste Max de Waal de achterstand van Jong Ajax weg. De start van de tweede helft liet even op zich wachten, omdat er schade aan het net was. Toen dat gerepareerd was, was de eerste kans voor FC Den Bosch na een curieus moment. De thuisploeg mocht van scheidsrechter Martin Pérez een vrije trap voor buitenspel op de helft van Jong Ajax nemen en profiteerde daarvan door Kuijpers vrij voor Setford te zetten, maar de doelman kwam als winnaar uit de strijd. De Waal bracht Jong Ajax vervolgens op voorsprong en vierde dat voor het publiek van FC Den Bosch, dat hem trakteerde op een bierdouche. Invaller Naci Ünüvar zorgde twintig minuten voor het einde voor de beslissing, door van dichtbij de 1-3 aan te tekenen. Ünüvar raakte kort voor het einde ook nog van grote afstand de lat en in blessuretijd schoot Kuijpers zijn tweede treffer van de avond binnen, maar dichterbij dan 2-3 kwam FC Den Bosch niet meer.

?? Max de Waal zet Jong Ajax op voorsprong in Den Bosch en krijgt daarna een cursus geplaceerd bier gooien. ?? ESPN #?? #DBOJAJ pic.twitter.com/4OZncZyB8t — ESPN NL (@ESPNnl) August 20, 2021

FC Dordrecht - Jong FC Utrecht 2-2

Na een onderhoudende beginfase brandde het duel aan De Krommedijk na twintig minuten plotseling los. Het startschot was een kans voor Nick Venema, die over schoot. Vervolgens kwam FC Dordrecht op voorsprong via Stijn Meijer, die in stelling werd gebracht na een lange pass van Seydine N'Diaye. Vier minuten later kwamen de bezoekers op gelijke hoogte, toen Venema opdook in het strafschopgebied na een fraai hakje van Mohamed Mallahi. Met 32 minuten op de klok kwam FC Dordrecht weer op voorsprong door een rake kopbal van N’Diaye. Die voorsprong werd kort na rust weer uit handen te geven, doordat doelman Liam Bossin een schot van Oussama Alou niet goed verwerkte en Venema in staat stelde om de rebound binnen te schieten. In de slotfase kreeg Ruggero Mannes nog een goede mogelijkheid, maar doordat zijn inzet naast ging kwam er in de gelijke stand geen verandering meer.

Excelsior - FC Volendam 1-1

De eerste twee grote kansen van het duel tussen Excelsior en FC Volendam kwam voort uit een kopbal. Allereerst kopte Marouan Azarkan namens Excelsior op de paal, waarna aan de andere kant doelman Stijn van Gassel redding bracht op een kopbal van Damon Mirani. Thijs Dallinga zette Excelsior kort voor rust op voorsprong door de rebound van een inzet van Reuven Niemeijer tegen de touwen te schieten. Nog voor rust kwam FC Volendam op gelijke hoogte door een geweldige volley van Robert Mühren. In de tweede helft was Excelsior aanvankelijk het dichtst bij een doelpunt: een treffer van Niemeijer werd afgekeurd, terwijl Dallinga de paal raakte. Aan de andere kant ontsnapte Ibrahim El Kadiri aan de defensie van Excelsior, maar zijn schot ging over. In een spannende slotfase vielen er geen doelpunten meer.

Wat een fenomenale volley van Robert Mühren! ???? ?? ESPN #?? #EXCVOL pic.twitter.com/sg2Ko1nbg2 — ESPN NL (@ESPNnl) August 20, 2021

MVV Maastricht - Helmond Sport 3-2

Jelle Goselink had in de openingsfase twee grote kansen namens Helmond, maar het was MVV dat toesloeg. Mitchy Ntelo werd eerst gelanceerd door Sven Blummel, om de bal rustig binnen te schuiven: 1-0. Na negentien minuten tekende de doelpuntenmaker voor zijn tweede, door een verkeerde breedtepass van Jellert van Landschoot te onderscheppen: 2-0. Helmond Sport kwam terug via twee kopballen van Goselink, die raak kopte uit voorzetten van Dean van der Sluys en Dylan Seys: 2-2. MVV toonde veerkracht via Ntelo, die een kwartier voor tijd zijn hattrick bekroonde. De spits deed dat door de bal vanbuiten het strafschopgebied knap in de verre hoek te plaatsen: 3-2.

Telstar - Roda JC Kerkrade 3-4

De wedstrijd begon goed voor Roda, dat via een rebound van Niek Vossebelt de voorsprong nam, nadat een schot van Dylan Vente nog gekeerd was: 0-1. Daarna kwam Telstar sterk terug met drie doelpunten binnen de eerste helft. Eerst liep Cas Dijkstra een uitstekende voorzet van Glynor Plet binnen. Het tweede doelpunt bereidde Dijkstra voor met een schitterend hakje op Rashaan Fernandes, die het afmaakte en de bal even later voor de voeten van Plet kopte: 3-1. Roda knokte zich in de tweede helft sterk terug. Xian Emmers raakte de paal, waarna de rebound voor de voeten viel van Stefano Marzo: 3-2. De Limburgers kwamen op 3-3 dankzij een hard schot van Emmers en wisten in blessuretijd ook nog te winnen via Fabian Serrarens. De spits deed zijn ex-club veel pijn door de bal hard door het midden binnen te volleren: 3-4.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Roda JC Kerkrade 3 2 0 1 3 6 2 ADO Den Haag 3 2 0 1 3 6 3 FC Den Bosch 3 2 0 1 2 6 4 Jong AZ 2 2 0 0 2 6 5 TOP Oss 2 2 0 0 2 6 6 De Graafschap 3 2 0 1 1 6 7 MVV Maastricht 3 2 0 1 0 6 8 FC Dordrecht 3 1 2 0 1 5 9 FC Eindhoven 2 1 1 0 1 4 10 Excelsior 3 1 1 1 0 4 11 FC Emmen 3 1 1 1 0 4 12 Jong Ajax 3 1 0 2 -2 3 13 Telstar 3 0 2 1 -1 2 14 Jong FC Utrecht 3 0 2 1 -1 2 15 FC Volendam 3 0 2 1 -2 2 16 NAC Breda 3 0 2 1 -2 2 17 VVV-Venlo 2 0 1 1 -1 1 18 Almere City FC 2 0 1 1 -1 1 19 Jong PSV 2 0 1 1 -1 1 20 Helmond Sport 3 0 0 3 -4 0