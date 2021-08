Johan Derksen wijst enige dissonant aan bij ‘fantastisch PSV’

Vrijdag, 20 augustus 2021 om 21:05 • Jeroen van Poppel

Ibrahim Sangaré viel wat betreft Johan Derksen en René van der Gijp uit de toon bij PSV in de play-offwedstrijd om de Champions League tegen Benfica (2-1 verlies). De analisten van Veronica Inside zijn behoudens de Ivoriaanse middenvelder erg positief over het optreden van de Eindhovenaren, die naar hun mening tegen de verhouding in verloren.

"De enige dissonant in een fantastisch elftal", zegt Derksen over Sangaré. "Hij pakt hem af en geeft hem weer terug. Zijn rendement is nihil." Derksen was voor het overige dus wél te spreken over PSV. "Ze hebben met 2-1 verloren, maar dat was heel erg onverdiend. Er staat nu echt een elftal. Alle positief zijn hartstikke leuk bezet. Ze hebben twee goede vleugels. Die jongen uit Israël (Eran Zahavi, red.) in de spits is actief en bezig. Ik vond Cody Gakpo de absolute uitblinker."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Van der Gijp zag Sangaré in balbezit tegenvallen. "Hij komt pas in de problemen als hij met de bal gaat lopen", aldus Van der Gijp. "Als hij dat doet gaat hij zich hele moeilijke dingen voor de geest halen, die hij beter niet kan doen. Als ik trainer was, zou ik die Sangaré gewoon een maand lang op de training twee keer laten raken. Meer niet. Dan weet je zeker dat hij niet gaat lopen. Aannemen, afgeven. Aannemen, afgeven. En ballen onderscheppen."

PSV kreeg in de rust van de wedstrijd kritiek van Wesley Sneijder en Jan Boskamp, de analisten van RTL7. "Ze laten zich toch leiden door de tussenstand", aldus Van der Gijp. "De uitslag doet er niet toe. Je zit te kijken naar een wedstrijd en je ziet die mensen twee enorme kutgoals maken. Die eerste schiet die gozer in de grond en daarna raakt hij hem verkeerd, een enorme kutgoal. En die tweede wordt hard gekopt en valt in de kluts voor die jongen. Maar zelfs in de eerste helft was PSV veruit de bovenliggende partij en de tweede helft hebben ze ze echt met de rug tegen de muur gezet. Dat gebeurt niet zo vaak, dat je in de kleedkamer zit en dat je tegen elkaar zegt: 'We staan 2-0 achter, maar we zijn veel beter.' Ik vond PSV echt waanzinnig goed spelen."

Noni Madueke, die met name in de eerste helft opviel bij PSV, wordt door Van der Gijp in het zonnetje gezet. "Die Madueke is in de eerste helft gewoon vijftien tot twintig keer langs die back gegaan. Het was niet altijd een goede voortzetting, ook weleens dat die back nog terugkwam, maar zóveel dreiging van die jongen."