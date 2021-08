Feyenoord onderneemt direct actie na uitspraken van Hugo de Jonge

Vrijdag, 20 augustus 2021 om 18:44

Feyenoord heeft zijn supporters met klem opgeroepen om komende zondag tijdens de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles ‘zich aan de coronamaatregelen te houden en te blijven zitten op hun vaste plek in De Kuip’. Daarmee reageren de Rotterdammers op de uitspraken van demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid), die vrijdag waarschuwde dat de maatregelen mogelijk aangescherpt worden als de voetbalsupporters komend weekeinde niet netjes op hun stoel plaatsnemen.

“Het moet het komende weekend beter dan het de afgelopen weekenden ging. Als mensen niet gewoon blijven zitten, en de stadions niet voor maximaal twee derde zijn gevuld, kan dat reden zijn om de maatregelen weer aan te scherpen”, sprak De Jonge. "Geplaceerd moet wel echt geplaceerd zijn. Als je met z’n allen op een kluitje gaat staan is daar geen sprake van.” De Jonge hoopte dat ingrijpen niet nodig zal zijn. “Dat willen we niet. We willen juist dat er weer genoten kan worden van mooie dingen, zoals voetbal.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Die uitspraken zijn voor Feyenoord aanleiding om zich in een statement tot de supporters te richten. De Rotterdammers kondigen aan dat alle vakken geopend en in gebruik zullen zijn, om zo de fans beter over het stadion te kunnen spreiden. Omdat staanplaatsen niet zijn toegestaan, zullen de stoeltjes in de railseats uitgeklapt worden in de vakken waar de supporters normaal gezien staan.

“Feyenoord vraagt supporters met klem om zich zondag te houden aan de coronamaatregelen en te blijven zitten op hun vaste plek in De Kuip”, zo doet Feyenoord een dringende oproep aan zijn fans. “Terug naar de situatie zonder of met minder publiek is voor niemand wenselijk, maar wel een scenario dat dreigt als op onjuiste wijze wordt omgegaan met de uitzonderingspositie die het betaald voetbal momenteel nog heeft. We komen (eindelijk) weer samen; laten we dat voorrecht met elkaar koesteren!”

Het demissionaire kabinet besloot eerder deze maand nog dat vanaf 20 september volle stadions bij wedstrijden in het betaald voetbal mogelijk weer zijn toegestaan. De limiet van twee derde van de capaciteit bij een evenement in de open lucht wordt dan losgelaten. Deze versoepeling kan echter alleen doorgaan als de coronabesmettingen beheersbaar blijven en de vaccinatiegraad verder oploopt. Op 17 september wordt besloten of het verantwoord is om deze stap te zetten.