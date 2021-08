Ajax zit in de maag met 35 miljoen euro schade ‘door eigen fans’

Vrijdag, 20 augustus 2021 om 18:22 • Laatste update: 18:37

Ajax gaat in oktober knalrode jaarcijfers publiceren, zo is de verwachting van De Telegraaf. De financiële schade is volgens de krant vooral te wijten aan de royale compensatieregeling die Ajax vorig seizoen afsprak met zijn eigen supporters. Het terugbetalen van seizoenkaarten en gerelateerde kosten heeft een schadebedrag van 35 miljoen euro opgeleverd.

Omdat de fans vrijwel het gehele seizoen 2019/20 niet welkom waren in de Johan Cruijff ArenA, bood Ajax een royale compensatieregeling aan, waar andere clubs in Nederland minder coulant waren. Ajax-supporters kregen het volledige betaalde bedrag van de seizoenkaart terug, tenzij ze daar uit eigen initiatief vanaf zagen om de club te steunen. Daarbovenop komt dat Ajax geen enkele inkomsten haalde uit de losse kaartverkoop, terwijl dat in een normaal seizoen met Europese wedstrijden een bedrag van zeventien miljoen euro opbrengt.

In totaal verwacht Ajax in een niet-coronajaar 55 miljoen euro aan kaartinkomsten te hebben uit seizoenkaarten (13 miljoen euro, losse verkoop nationaal (7 miljoen euro), losse verkoop voor de Europese duels (10 miljoen euro), skyboxen en business-seats (15 miljoen euro) en hospitality-pakketten (10 miljoen euro). De totale schade van gemiste inkomsten en terugbetaalde gelden zou zijn opgelopen tot 35 miljoen euro, weet De Telegraaf. Ajax zelf mag dat bedrag als beursgenoteerd bedrijf niet bevestigen.

De schadepost heeft ook gevolgen voor Ajax op de transfermarkt, hoewel Marc Overmars nog altijd over 'een potje' van zestien miljoen euro beschikt. Dat bedrag mag de directeur spelerszaken besteden aan een speler die wordt gezien als een directe versterking, zoals dat het geval was bij Kamaldeen Sulemana. De aanvaller koos op het laatste moment voor Stade Rennes, waardoor Ajax nog altijd zoekt naar een aanvallende versterking met snelheid.

Ajax voelt overigens niet de noodzaak om spelers te verkopen, want het bod van twintig miljoen euro op Edson Álvarez van Stade Rennes werd niet met een 'ja' beantwoord door Overmars. Het adagium binnen Ajax is om zich 'te versterken, niet te verzwakken'. De Franse suptopper aarzelde niet om Baptiste Santamaria van SC Freiburg als alternatief binnen te halen en lijkt daarmee uit de race voor Álvarez.

In het seizoen 2019/20, dat in Nederland door corona vroegtijdig werd afgebroken, boekte Ajax overigens een nettowinst van 20,7 miljoen euro. Dat was vooral te danken aan een positieve transferbalans van 84,5 miljoen euro, gecreëerd door de verkopen van Matthijs de Ligt en Kasper Dolberg, die in dat boekjaar vielen. Het operationeel resultaat, dus zonder transfers meegerekend, was toen al 3,2 miljoen euro in het rood.

Ajax wordt ook in het seizoen 2020/21 gered door transfers, omdat Donny van de Beek, Hakim Ziyech en Sven Botman tot dat boekjaar worden gerekend, en gezamenlijk ongeveer 90 miljoen euro binnenbrachten. Het operationeel resultaat zal echter dieprood zijn, zo kondigde Ajax zelf vorig jaar ook al aan.