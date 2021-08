SK Brann grijpt keihard in na seksfeest in stadion: ‘Dit is discriminatie’

Vrijdag, 20 augustus 2021 om 17:24 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:44

SK Brann heeft Kristoffer Barmen ontslagen naar aanleiding van het seksfeest dat vorige week plaatsvond in het eigen stadion, zo laat zijn advocaat Erik Monsen weten in een persbericht. De 28-jarige middenvelder van Brann reageert zeer verrast op dat besluit en vindt dat er sprake is van discriminatie. Voorlopig is Barmen de enige speler die is ontslagen, terwijl er twaalf spelers betrokken waren bij het incident.

Twaalf spelers uit de selectie van SK Brann besloten vorige week na een etentje hun avond te vervolgen in een nachtclub. Daar nodigden ze zeven vrouwen uit om mee te komen naar het stadion van de club. Volgens het Noorse Bergens Tidende vonden daar 'stoeiactiviteiten op het veld en in de kleedkamer' plaats, voor het oog van de beveiligingscamera's. Het leidde tot ophef in de Noorse pers en SK Brann heeft nu dus ingegrepen.

Barmen zat net als ploeggenoot Mikkel Andersen niet in de wedstrijdselectie voor de laatste wedstrijd van Brann afgelopen zondag. Waar Andersen vervolgens in genade werd aangenomen, kreeg Barmen een ontslagbrief op de deurmat. "We zijn zeer verrast door het besluit van SK Brann", aldus zijn advocaat Monsen. "Er zijn beschuldigingen geuit jegens Kristoffer Barmen waarin hij zichzelf niet herkent en hij voelt zich duidelijk onrechtvaardig behandeld."

"Dat wordt versterkt door het feit dat hij als enige de verantwoordelijkheid moet dragen voor dit nachtelijke incident", vervolgt de belangenbehartiger. "Kristoffer vindt dat er sprake is van onredelijke discriminatie en is het uiteraard niet eens met de beslissing van de club." De advocaat kondigt aan het ontslag aan te zullen vechten op basis van de arbeidswetgeving in Noorwegen. Opvallend is dat Barmen een kind van de club is en al sinds 2011 in het eerste elftal speelt. Hij is een vaste basisspeler en heeft 250 wedstrijden voor de club op zijn naam staan.