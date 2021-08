Sevilla betaalt zestien miljoen euro voor nieuwe concurrent Luuk de Jong

Vrijdag, 20 augustus 2021 om 16:48 • Yanick Vos

Rafa Mir is de nieuwe spits van Sevilla. De club uit LaLiga heeft de komst van de aanvaller vrijdagmiddag bevestigd. Volgens diverse Spaanse media betaalt Sevilla een bedrag van zestien miljoen euro voor de aanvaller die wordt overgenomen van Wolverhampton Wanderers. De 24-jarige Spanjaard heeft zijn handtekening gezet onder een contract tot aan de zomer van 2027.

Rafa Mir, voormalig jeugdspeler van onder meer Barcelona en Real Murcia, werd in 2018 voor twee miljoen euro door Valencia verkocht aan Wolverhampton. Een doorbraak in Engeland zat er geen moment in voor de voormalig Spaans jeugdinternational. Na verhuurperiodes bij Las Palmas en Nottingham Forest, kwam hij in de zomer van 2019 op huurbasis terecht bij Huesca. Hij zou twee seizoenen verblijven bij de club met wie hij vorig jaar promoveerde naar LaLiga.

Afgelopen seizoen maakte hij grote indruk op het hoogste niveau van Spanje. In 38 competitiewedstrijden was hij goed voor dertien doelpunten. Ondanks zijn doelpunten wist Huesca degradatie niet te voorkomen. Vervolgens ging Rafa Mir met Spanje naar de Olympische Spelen, waar hij drie keer scoorde en de finale verloor van Brazilië. Zijn sterke seizoen leidde tot interesse van diverse clubs, waaronder Atlético Madrid. De Spaanse topclub was dicht bij de komst van Rafa Mir, maar ziet toe hoe de aanvaller nu zijn sportieve toekomst verbindt aan de ploeg van trainer Julen Lopetegui.

Rafa Mir, die ook op de flanken uit de voeten kan, krijgt in Sevilla te maken met stevige concurrentie. Lopetegui heeft voor de spitspositie ook de keuze uit Luuk de Jong en Youssef En-Nesyri, terwijl ook Munir El Haddadi in de punt van de aanval kan spelen. In de eerste speelronde van dit seizoen koos Lopetegui voor En-Nesyri in de spits tegen Rayo Vallecano (3-0). De Jong zat negentig minuten op de bank. Het contract van de Oranje-international, die deze transferperiode gelinkt werd aan PSV, loopt nog twee jaar door.