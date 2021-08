Harde kern Lyon laat ongenoegen blijken met spandoek tijdens training

Vrijdag, 20 augustus 2021 om 15:59 • Mart Oude Nijeweeme

Peter Bosz had zich ongetwijfeld een iets betere start voorgesteld als trainer van Olympique Lyon. De oefenmeester bleef in de eerste twee competitiewedstrijden zonder zege en moet direct aan de bak om de sfeer niet te laten omslaan. Te midden van de sportieve malaise besloot de clubleiding voormalig PSV'er Marcelo terug te zetten naar het tweede elftal na een zeer ongelukkig optreden tegen Angers (3-0 verlies). Supporters van de club lieten vrijdag tijdens de training hun ongenoegen blijken met een spandoek, waar Bosz het roerend mee eens is.

Bosz liet afgelopen weekend zijn frustraties de vrije loop na een beschamende 3-0 nederlaag bij Angers. "Wat hebben we gedaan toen we aan de bal waren? Niets. We deden helemaal niets, we speelden niet snel, écht niets", liet Bosz optekenen door L'Équipe. "Natuurlijk maak ik me zorgen, ik word er gék van. Er waren supporters vandaag die van ver kwamen, maar wat hebben we de supporters gegeven? Niets, helemaal niets. We kunnen wel praten over de defensie of over de individuele fouten, maar voetbal begint met mentaliteit en willen winnen. Je moet honderd procent geven, dat zag ik niet bij mijn team."

Communiqué des #BG87 suivi d’une banderole au GOLTC . Le message est clair : BOUGEZ-VOUS OU CASSEZ-VOUS ???????? pic.twitter.com/dWfVWj9g42 — Ultras Lyon (@UltrasLyon) August 20, 2021

De woorden van Bosz werden kracht bijgezet door de supporters van Lyon, die vrijdag een bezoek brachten aan het trainingscomplex van de club. De fans hingen een spandoek op met de woorden Bougez-vous ou cassez-vous, oftewel: raap jezelf op of vertrek. "Daar ben ik het helemaal mee eens", liet Bosz vrijdag tijdens de persconferentie weten in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen Clermont. "Het is niet makkelijk om de mentaliteit te veranderen. Maar we speelden vrijdag een oefenpartij, hebben echt hard gewerkt en van wat ik zag begrepen de spelers het."

Grote schlemiel tegen Angers was Marcelo. De verdediger ging hopeloos in de fout met een verkeerde terugspeelbal en verschalkte zijn eigen doelman. De clubleiding van Lyon besloot de verdediger om zijn onprofessionele houding terug te zetten naar het tweede elftal. "Ik hoop dat het de spelers wat doet, want hij is een collega van ze", aldus Bosz. "De club heeft de beslissing genomen, maar ik was het ermee eens. Ik zei het zondag al: voetbal begint met de juiste mentaliteit. Ik heb met de spelers gesproken, maar normaal gesproken had ik dat niet hoeven doen. Dat is namelijk de basis. Ik heb deze week wel progressie gezien op de training."