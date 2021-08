‘Een bod dat met een drie begint, zal daarvoor niet voldoende zijn’

Vrijdag, 20 augustus 2021 om 14:38 • Yanick Vos

Noni Madueke heeft over belangstelling niet te klagen. Volgens Sky Sports hebben Tottenham Hotspur, Leicester City en Wolverhampton Wanderers interesse in de buitenspeler van PSV. Toch is de kans klein dat hij deze transferperiode vertrekt uit het Philips Stadion. Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad benadrukt op Twitter dat PSV geen vraagprijs voor Madueke in het hoofd heeft en een bedrag dat begint met een drie zelfs niet genoeg zal zijn.

Volgens de Engelse berichtgeving heeft PSV de waarde van Madueke bepaald op 30 tot 34 miljoen pond, omgerekend zo’n 35 tot 40 miljoen euro. Dat bedrag is volgens Sky Sports te hoog voor de Engelse clubs. “Naar aanleiding van de berichten over Madueke in Engeland: er is geen vraagprijs”, schrijft Elfrink vrijdag op Twitter. “PSV wil hem namelijk niet verkopen. En wie hem toch wil kopen, moet zoveel bieden dat dat standpunt verandert. Een bod dat met een drie begint, zal daarvoor niet voldoende zijn.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Madueke wordt al geruime tijd in verband gebracht met de grootste clubs uit Europa. Afgelopen woensdag tijdens het duel met Benfica (2-1 nederlaag) zaten scouts van OGC Nice, Stade Rennes, Tottenham Hotspur, Manchester United, Leicester City, Juventus, Atalanta, AS Roma, Bayern München en Eintracht Frankfurt op de tribune, zo liet een vertegenwoordiger van de UEFA weten. Het is onbekend welke van deze clubs, behalve Tottenham en Leicester, nog meer interesse in Madueke hebben.

Eerder deze maand legde trainer Roger Schmidt nog uit waarom het volgens hem voor Madueke beter is om nog bij PSV te blijven. “Hij is nog zó jong en voelt zich zó goed bij PSV. Hij heeft zich op de perfecte wijze ontwikkeld. Natuurlijk kunnen we geld voor hem krijgen, maar over twee jaar misschien wel veel meer. Daarom denk ik dat het voor hem en de club wijs is om de ontwikkeling hier te vervolgen.”