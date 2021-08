Real verlengt met Benzema en neemt ontsnappingsclausule op van 1 miljard

Vrijdag, 20 augustus 2021 om 14:43 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:46

Karim Benzema draagt ook de komende jaren het shirt van Real Madrid. De spits heeft vrijdag zijn contract met een jaar verlengd tot medio 2023. Zijn vorige contract liep volgend jaar zomer af. Benzema heeft nooit een geheim gemaakt van zijn wens om een jaar langer in Madrid te spelen en zat in dat opzicht volledig op één lijn met de clubleiding. De contractverlenging is vrijdag door Real naar buiten gebracht via de officiële kanalen. Benzema beschikt nu over een ontsnappingsclausule van één miljard euro.

Benzema wordt door Marca een van de beste clubaankopen in de geschiedenis van Real genoemd. De Fransman kwam in 2009 voor circa 35 miljoen euro over van Olympique Lyon. Voor dat bedrag heeft de Koninklijke een spits binnengehaald die twaalf jaar doorbracht in het Santiago Bernabéu en inmiddels de top vijf van clubtopscorers aller tijden is binnengedrongen, met een totaal van 274 doelpunten in officiële wedstrijden. Na zijn contractverlenging is een plek in de top drie niet uitgesloten, redeneert Marca, nu Benzema nog maar 16 doelpunten verwijderd is van nummer vier Santillana en 34 doelpunten van nummer drie Alfredo Di Stéfano.

Het is de vijfde keer dat Benzema zijn aflopende contract verlengt bij Real, nadat hij dat eerder in 2009, 2014, 2017 en 2020 deed. Intern wordt Benzema gezien als 'een van de makkelijkste spelers' als het op contractonderhandelingen aankomt. Benzema maakt bijvoorbeeld geen probleem van het beleid om spelers boven de dertig jaar steeds voor slechts één jaar te laten bijtekenen. Het is altijd Real dat bij hém aanklopt, waarna hij nooit negatief reageert op het voorstel van de clubleiding.

Benzema kwam afgelopen seizoen tot 25 doelpunten in 36 officiële wedstrijden. In LaLiga scoorde hij dit seizoen 19 keer; alleen Lionel Messi maakte meer goals (23). In maart, tijdens een persconferentie voorafgaand aan de returnwedstrijd tegen Atalanta (3-1 zege) in de Champions League, zei Benzema dat 'zijn deur openstaat' indien voorzitter Florentino Pérez langer met hem door wil. Op de achtergrond droomde Olympique Lyon nog altijd van zijn rentree, maar dat is op zijn vroegst in 2023 realistisch.

Benzema heeft een gemiddelde van 21,61 doelpunten per seizoen, gerekend over alle officiële competities, en scoort iets meer dan 0,5 doelpunten per wedstrijd voor Real. Ook staat hij op plek vier wat betreft de topscorers in de Champions League met 71 goals. Daarvan maakte hij er 59 in dienst van Real en 12 als speler van Lyon. Alleen Cristiano Ronaldo (134 goals), Lionel Messi (120 goals) en Robert Lewandowski (73 goals) doen het beter dan de Fransman. Benzema won sinds zijn komst bij Real negentien titels, waaronder vier keer de Champions League en drie keer de landstitel.