Koeman teleurgesteld in Barcelona-talent: ‘Zijn situatie is verschrikkelijk’

Vrijdag, 20 augustus 2021 om 13:21 • Yanick Vos • Laatste update: 13:46

Ilaix Moriba brak vorig seizoen door in het eerste elftal van Barcelona, maar inmiddels zit trainer Ronald Koeman met het talent in zijn maag. De achttienjarige middenvelder weigert vooralsnog zijn aflopende contract te verlengen. Daarom wordt hij tot nader order geweerd van het trainingsveld. Koeman hoopt dat Moriba uiteindelijk niet voor het geld kiest en verlengt in het Camp Nou.

De Spaans jeugdinternational werd opgeleid door Barcelona en maakte vorig seizoen zijn debuut in de hoofdmacht. In alle competities kwam hij onder Koeman achttien keer in actie. Dit seizoen valt Moriba, wiens marktwaarde door Transfermarkt wordt geschat op 25 miljoen euro, voorlopig buiten de boot omdat hij zijn tot medio 2022 lopende contract niet wil verlengen.

“Ik sprak twee of drie weken geleden met hem, meer als mens dan als trainer”, zei Koeman vrijdagmiddag tijdens de persconferentie in aanloop naar het duel van zaterdagavond met Athletic Club in Bilbao. “Zijn situatie is verschrikkelijk, hij is pas achttien jaar oud. Hij is de toekomst van de club en ik weet dat de club van hem houdt. Mijn advies is dat geld niet het belangrijkste is.”

Barcelona heeft Moriba een aanbieding gedaan, maar een akkoord is er nog altijd niet. De zaakwaarnemer van het talent houdt vast aan hoge eisen, waardoor beide partijen het niet eens raken. “De waarheid is dat ik teleurgesteld ben in hem en zijn zaakwaarnemer. Ik geloof meer in voetbal dan in geld”, aldus Koeman, die Moriba voorlopig mee laat trainen met Barcelona B.

Voorzitter Joan Laporta liet eerder deze maand al weten dat hij zich niet voor het blok laat zetten door Moriba. "Dat een speler die hier is opgeleid een slaatje probeert te slaan uit het feit dat hij nog maar een contract voor één jaar heeft, kunnen wij niet laten gebeuren. Dat is een situatie die wij niet accepteren en onze boodschap is duidelijk: als je niet wil verlengen, dan weet je dat er andere oplossingen zijn.”