Justin Bijlow hoort schorsing na rode kaart tegen Elfsborg

Vrijdag, 20 augustus 2021 om 12:45 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:24

Justin Bijlow is door de UEFA voor één wedstrijd geschorst naar aanleiding van zijn rode kaart tegen IF Elfsborg donderdagavond, zo maakt Feyenoord vrijdag bekend. De doelman moest in de play-offs van de Conference League tien minuten voor tijd inrukken na het neerhalen van de doorgebroken Marokhy Ndione. Door de schorsing mist Bijlow alleen het uitduel met Elfsborg, dat volgende week donderdag op het programma staat.

De rode kaart van Bijlow was een kleine smet op de klinkende 5-0 zege van Feyenoord. Tien minuten voor tijd verkeek de doelman zich op een diepe bal, waarna hij zich genoodzaakt voelde om de doorgebroken Ndione neer te halen. Scheidsrechter Craig Pawson kende geen genade en stuurde Bijlow met een directe rode kaart van het veld. Eerder in de wedstrijd had Pawson Frederik Holst al van het veld gestuurd met een indirecte rode kaart.

Trainer Arne Slot ging na afloop van het duel bij ESPN uitgebreid in op de rode kaart van Bijlow. "Ik denk dat Justin alles probeert te doen om geen contact te hebben, maar hij is daar wel. De bal gaat naar de zijkant, maar hij geeft aanleiding voor een rode kaart. Gelukkig stond het al 5-0. Als hij het opnieuw mocht doen, zou hij waarschijnlijk bij zijn doel blijven staan en vertrouwen op zijn één-op-één-kwaliteiten, met twee spelers die in de achtervolging waren. Maar goed, op dat moment heeft hij denk ik ingeschat dat hij op tijd bij de bal zou zijn."

Was deze rode kaart terecht voor Justin Bijlow? ??#feyife pic.twitter.com/rPGr3nKDWP — ESPN NL (@ESPNnl) August 20, 2021

Als Feyenoord volgende week de riante voorsprong verdedigt in Zweden wordt de plek van Bijlow zeer waarschijnlijk ingenomen door Ofir Marciano. De Israëliër gold donderdag ook als vervanger en maakte daarmee zijn officiële debuut namens Feyenoord. Bijlow is komend weekend overigens wel gewoon inzetbaar in de Eredivisie, daar de schorsing alleen geldt voor de Conference League. Feyenoord speelt zondagmiddag thuis tegen Go Ahead Eagles.