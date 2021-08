Marco Bizot hoeft niet te vrezen: PSG-debuut Lionel Messi uitgesteld

Vrijdag, 20 augustus 2021 om 11:22 • Yanick Vos • Laatste update: 11:25

Paris Saint-Germain-supporters hoeven vrijdagavond niet te rekenen op het debuut van Lionel Messi. De Argentijn is door trainer Mauricio Pochettino niet opgenomen in de wedstrijdselectie voor het duel met Stade Brest. Ook Sergio Ramos, Neymar en het Nederlandse talent Xavi Simons komen niet in actie, terwijl Georginio Wijnaldum wel deel uitmaakt van de wedstrijdselectie.

Met zes punten uit twee wedstrijden is PSG foutloos begonnen aan het nieuwe seizoen. In de wedstrijden tegen Troyes (1-2) en Strasbourg (4-2) kwam Messi nog niet in actie. Donderdag liet Pochettino op een persconferentie weten dat hij nadacht over het debuut van de Argentijn. “We zijn nog aan het bekijken of hij gaat aansluiten bij de selectie voor het duel met Brest. Zijn aanpassing bij de club is snel en goed gegaan. Datzelfde geldt voor Donnarumma. Hij was de beste keeper van het EK en is een belangrijke versterking voor ons. We gaan het zien of hij vrijdag mee kan doen”, zei de trainer. In tegenstelling tot Messi zit Donnarumma wel bij de selectie. Mogelijk maakt Messi volgende week zondag zijn debuut in de uitwedstrijd tegen Stade Reims.

Stade Brest-keeper Marco Bizot zal vanavond vanaf 21.00 uur niet hoeven te vrezen voor Messi en Neymar, terwijl ook een ontmoeting met landgenoot Simons er niet in zit. Het achttienjarige talent maakte vorig seizoen zijn debuut in de hoofdmacht en maakte in de voorbereiding een goede indruk. Le Parisien meldde woensdag echter dat de voormalig jeugdspeler van Barcelona zich voorlopig weer moet melden bij Onder-19. Pochettino vindt de groep volgens de berichtgeving te groot worden nu alle internationals zijn teruggekeerd van deelname aan het EK en Copa América. Bovendien trok PSG meerdere spelers aan, waardoor het steeds drukker wordt op het trainingsveld.

De concurrentie op het middenveld van PSG is stevig voor Simons, wiens contract in Parijs nog een jaar doorloopt. Toch is het niet uitgesloten dat hij terugkeert op het trainingsveld van de hoofdmacht en dit seizoen speelminuten gaat maken onder Pochettino. Volgens Le Parisien wil de trainer de spelersgroep nog voor het einde van de transferwindow verkleinen. Onder meer Thilo Kehrer, Layvin Kurzawa, Rafinha en Pablo Sarabia zouden mogen vertrekken uit het Parc des Princes.