Depay: ‘Ik heb niet eens de kans gehad om Lionel Messi te ontmoeten’

Vrijdag, 20 augustus 2021 om 11:14 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:15

De transfer van Lionel Messi naar Paris Saint-Germain werd zo snel beklonken, dat Memphis Depay niet eens de mogelijkheid heeft gehad om de Argentijn de hand te schudden bij Barcelona. Dat heeft de kersverse aanwinst van Barcelona onthuld in een interview met El Periódico. Depay zei bij zijn presentatie uit te kijken naar het moment waarop hij zou samenspelen met Messi, maar daar is het dus niet van gekomen.

Messi sloot zich later aan bij Barcelona in verband met zijn deelname aan de Copa América en genoot aansluitend van een vakantie op Ibiza met Luis Suárez en Cesc Fàbregas. "Misschien treffen we elkaar ooit in een wedstrijd", blikt Depay alvast vooruit op een eventuele ontmoeting. "Of misschien als hij terugkomt. Je weet het maar nooit. Ik heb niet eens 'hallo' kunnen zeggen tegen Messi. Hij zou later komen vanwege de strijd om de Copa América. En toen was er die hele situatie. Ik heb niet eens de kans gehad hem te ontmoeten."

Depay maakte afgelopen weekend tegen Real Sociedad (4-2 winst) zijn debuut in LaLiga en had dat mede te danken aan Gerard Piqué, die zijn inschrijving met een loonoffer mogelijk maakte. "Piqué is waarschijnlijk de speler die me het meest heeft geholpen, omdat zijn Engels echt goed is", gaat Depay verder. Piqué vertrok in 2004 naar Manchester United, om in 2008 terug te keren bij Barcelona. "Hij is een fantastische kerel. Ik heb ook veel lol met Jordi Alba. Ook met Sergiño Dest en Frenkie de Jong, die ik al langer kende. Iedereen is echt fantastisch. Het is een fijne kleedkamer."

Trainer Ronald Koeman had tegen Sociedad meteen een basisplek ingeruimd voor de aanvaller. Depay maakte een sterke indruk en kon na afloop van het duel op lovende woorden rekenen van de Spaanse media. "Ik weet wat hij wil van mij", doelt Depay op de verwachtingen van Koeman. "Ik weet wat ik moet doen. Er is chemie tussen ons en dat is belangrijk. Voor mij is het heel belangrijk dat er duidelijkheid wordt gegeven. Ik ben een speler die uit het niets iets kan creëren en daarvoor de vrijheid nodig heeft. Je moet vrij zijn, vrij van geest."