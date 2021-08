Ralf Seuntjens wakkert vuurtje aan in aanloop naar terugkeer bij De Graafschap

Het duel tussen De Graafschap en NAC Breda is een bijzonder affiche voor Ralf Seuntjens. De spits keert vrijdagavond voor even terug op De Vijverberg, nadat hij vorig jaar promotie naar de Eredivisie op een haar na misliep met de club uit Doetinchem. In aanloop naar die knotsgekke ontknoping maakte Seuntjens al zijn vertrek naar jeugdliefde NAC bekend, wat hem niet in dank werd afgenomen door de fans van De Graafschap. Mocht Seuntjens het net weten te vinden tegen zijn oude club, dan is hij niet van plan om zich in te houden.

"Met de mensen intern van de club ben ik nog steeds goed, de fans moeten we even kijken hoe die reageren", vertelt Seuntjens in gesprek met ESPN. Toen de aanvaller in maart bekendmaakte naar concurrent NAC te verkassen, kon hij op weinig sympathie rekenen van de achterban van De Graafschap. "We kunnen onderweg naar de Eredivisie geen voetballer gebruiken die op lange termijn meer baat heeft bij promotie van een andere club", schreef supportersvereniging Brigata Tifosi destijds. "Ze wilden me toen gelijk al weghebben, dus ik verwacht geen heel hartelijk welkom", aldus Seuntjens.

?? Morgen keert Ralf Seuntjens met NAC Breda terug bij zijn oude club De Graafschap. Wat verwacht hij voor ontvangst en gaat hij juichen als hij scoort? ?? — ESPN NL (@ESPNnl) August 19, 2021

De aanvalsleider van de Bredanaars verwacht dan ook niet dat hij hartelijk ontvangen zal worden vrijdagavond. "Daar stel ik me op in, ik ben het gewend", gaat Seuntjens verder. "Dat was bij Venlo ook zo, dus dat is prima. En als je dan scoort tegen je oude ploeg, schijnt het dat je niet mag juichen. Dat ga ik wel doen, ja. Dan hadden ze maar een beter contract moeten aanbieden." Seuntjens trof op de eerste speeldag met VVV-Venlo (2-2) al een andere oud-werkgever en ook daar gingen de handen in de lucht toen hij zijn ploeg na tien minuten spelen op voorsprong schoot.

De transfer van Seuntjens van De Graafschap naar NAC deed afgelopen seizoen zoveel stof opwaaien, dat trainer Mike Snoei besloot hem de aanvoerdersband af te nemen. Supporters lieten hun ongenoegen onder meer blijken met een spandoek aan de voorkant van het stadion. "Zonder Ralf naar het eindstation! Houdoe en bedankt!", was de duidelijke boodschap. Ook op een deur van het stadion werd een boodschap bevestigd. "Verboden toegang voor onbevoegden", met daaronder een brief waarop de Graafschap-supporters aan het bestuur lieten weten hoe zij over de kwestie dachten. NAC pakte tot op heden twee punten dit seizoen en staat daarmee twee plekken onder De Graafschap, dat een punt meer pakte.