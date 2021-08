Valentijn Driessen waarschuwt clubs: ‘Mark Rutte zal keihard ingrijpen’

Vrijdag, 20 augustus 2021 om 08:28 • Laatste update: 08:46

Valentijn Driessen waarschuwt de clubs in het betaald voetbal voor ‘de toorn van Mark Rutte’. De stadions mogen bij wedstrijden voorlopig 'slechts' twee derde gevuld zijn. Het kabinet wil vanaf 20 september wel volle stadions toestaan in het betaald voetbal, mits de coronabesmettingen beheersbaar blijven en de vaccinatiegraad verder oploopt. In de optiek van Driessen zijn de clubs echter ‘hard bezig de eigen glazen in te gooien’.

“Nog één of twee Eredivisie-weekeinden zoals afgelopen zaterdag en zondag en de 67% bezetting van de tribune-zitplaatsen met corona-toegangsbewijs wordt teruggedraaid”, benadrukt de chef voetbal van De Telegraaf vrijdag in zijn column. De journalist snapt de kritiek en frustratie vanuit de evenementensector en entertainmentbranche goed naar aanleiding van sommige beelden die deze maand de ronde deden. “Evenals het gevoel dat er wordt gemeten met twee maten. In een stadion kan alles, gaan bezoekers los en zij kunnen of mogen nauwelijks iets organiseren. Soms nog niet eens open.”

Driessen denkt dat demissionair premier Mark Rutte niet zal schromen ‘keihard in te grijpen’ als het maatschappelijk draagvlak onder het stadionbezoek wegvalt. “Zoals een jaar geleden. ‘Gewoon je bek houden’, beet hij de voetbalfans toe toen ze tegen de afspraken in stonden te juichen, schreeuwen en zingen. Even later werden alle stadions voor maanden ontruimd.” De journalist stelt dat clubs vallen te betrappen op nalatigheid en ernstig tekortschieten ‘in het handelen in de geest van de regels’.

Driessen stelt dat clubs juist blij moeten zijn met tweede derde bezetting en de privileges ten opzichte van ander entertainment. Hij wijst erop dat niet iedereen op zijn plaats blijft zitten. “Vooral waar de harde supporterskern zich ophoudt, staat iedereen hutjemutje, feestvierend, hossend en zuipend. Hoewel zitten is vereist, viel er nauwelijks een stadionspeaker te ontdekken die op gezag van de clubleiding aan de staande fans vroeg om te gaan zitten. Zoals het volgens de regels hoort.”

In de optiek van Driessen wordt er door clubs zelfs geen poging gedaan om rekening te houden met anderhalve meter. “In plaats van de grenzen op te zoeken, kunnen profclubs beter hun zegeningen tellen na een seizoen zonder fans. Neem daarom liever de oproep van het ministerie van VWS ter harte en pak verantwoordelijkheid met betrekking tot de zitverplichting en het spreiden van fans. Nalatigheid kan het profvoetbal duur komen te staan.”

Profclubs mogen twee derde van de stadioncapaciteit vullen met aanhang maar laten vaak hele vakken leeg, terwijl andere vakken helemaal vol zitten. “Het is natuurlijk verstandig dat de clubs hun publiek een beetje verspreiden over de stadions. Het lijkt me dat als je een deel van het stadion afsluit, dat dan ook de capaciteit van het stadion daalt", zei Rutte eerder deze maand. Driessen omschrijft de demissionair premier als ‘iemand die in een opvliegende bui als niet-voetbalsupporter de huidige voorkeursbehandeling zomaar de nek kan omdraaien’.

“Meer handhaving samen met de gemeentes is iets wat profclubs daarom snel ter hand moeten nemen. Om de toorn van Rutte niet over je af te roepen en om vanaf 19 september groen licht te krijgen voor honderd procent bezetting en zo terug te keren naar het oude normaal. Laat PSV-Feyenoord in een vol Philips Stadion op die dag geen fata morgana zijn”, benadrukt de chef voetbal van het dagblad.